Dez vereadores da Câmara de São Paulo são eleitos para outros cargos nas eleições de 2026

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Dez vereadores da Câmara Municipal de São Paulo foram eleitos para cargos estaduais e federais nas eleições de 2026, informou a Agência Estado. Ao todo, 24 membros da Casa concorreram a algum cargo eletivo neste pleito.
O resultado altera a composição do Legislativa municipal: substituições por suplentes já foram indicadas para várias bancadas, enquanto outras cadeiras voltarão aos titulares que estavam licenciados durante a disputa eleitoral. Os dados são da reportagem da Agência Estado reproduzida pelo CGN.
Dos 17 vereadores que disputaram vagas na Câmara dos Deputados, seis foram eleitos. Os nomes citados pela Agência Estado são:
Entre os vereadores que disputaram a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), seis concorreram e três se elegeram: Thammy Miranda (PSD) com 85 mil votos; Marina Bragante (PSB) com 78,9 mil votos; e Keit Lima (PSOL) com 58,9 mil votos. A vereadora Rute Costa (PL) foi eleita segunda suplente na chapa ao Senado encabeçada por André do Prado (PL).
Segundo a Agência Estado, as eleições provocarão movimentações nas bancadas e a efetivação de suplentes em várias siglas:
Rute Costa (PL) foi eleita segunda suplente na chapa ao Senado liderada por André do Prado (PL). Conforme a Agência Estado, ela não precisa pedir licença do cargo de vereadora de imediato: só se afastará caso seja convocada para assumir o mandato como substituta de Prado. A lista de substitutos é precedida pelo primeiro suplente, o ex-prefeito de Holambra Fernando de Godoy.