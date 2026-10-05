Dez vereadores da Câmara de São Paulo são eleitos para outros cargos nas eleições de 2026

Entre 24 parlamentares que disputaram cargos neste ano, seis foram eleitos para a Câmara dos Deputados e três para a Alesp, segundo a Agência Estado

Dez vereadores da Câmara Municipal de São Paulo foram eleitos para cargos estaduais e federais nas eleições de 2026, informou a Agência Estado. Ao todo, 24 membros da Casa concorreram a algum cargo eletivo neste pleito.

O resultado altera a composição do Legislativa municipal: substituições por suplentes já foram indicadas para várias bancadas, enquanto outras cadeiras voltarão aos titulares que estavam licenciados durante a disputa eleitoral. Os dados são da reportagem da Agência Estado reproduzida pelo CGN.

Quem venceu nas eleições

Dos 17 vereadores que disputaram vagas na Câmara dos Deputados, seis foram eleitos. Os nomes citados pela Agência Estado são:

Lucas Pavanato (PL) — eleito Deputados federal com mais de 3 milhões de votos;

Ana Carolina Oliveira (Podemos) — 246 mil votos;

Sandra Tadeu (PL) — 106 mil votos;

Sargento Nantes (PP) — 333 mil votos;

Luna Zarattini (PT) — 233 mil votos;

Sidney Cruz (MDB) — 130 mil votos.

Entre os vereadores que disputaram a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), seis concorreram e três se elegeram: Thammy Miranda (PSD) com 85 mil votos; Marina Bragante (PSB) com 78,9 mil votos; e Keit Lima (PSOL) com 58,9 mil votos. A vereadora Rute Costa (PL) foi eleita segunda suplente na chapa ao Senado encabeçada por André do Prado (PL).

Como ficará a composição da Câmara Municipal

Segundo a Agência Estado, as eleições provocarão movimentações nas bancadas e a efetivação de suplentes em várias siglas:

No PT, a saída de Luna Zarattini deve levar o suplente Manoel del Rio a assumir a cadeira.

No União Brasil, os vereadores Rubinho Nunes, Sandra Alves e Adrilles Jorge estavam licenciados para disputar as eleições e não foram eleitos; por isso, os suplentes em exercício Adilson Amadeu, Eli Corrêa e Guilherme Correa deixarão as cadeiras.

Adilson Amadeu, Eli Corrêa e Guilherme Correa deixarão as cadeiras. No MDB, a eleição de Sidney Cruz tende a efetivar o suplente Paulo Frange.

No PL, Lucas Pavanato e Sandra Tadeu devem ser substituídos pelos suplentes Tenente Bahia e Tenente Nascimento.

Na federação PSOL/Rede, as vagas devem ser ocupadas por Débora Lima e Carol Iara.

No Podemos, a vaga de Ana Carolina Oliveira será ocupada pelo suplente Luiz Proteção Animal.

No PP, o suplente Janaína Lima substituirá Sargento Nantes.

No PSD, Thammy Miranda será substituído por Carlos Bezerra Jr., que já está em exercício e deve ser efetivado.

Situação de Rute Costa e da suplência ao Senado

Rute Costa (PL) foi eleita segunda suplente na chapa ao Senado liderada por André do Prado (PL). Conforme a Agência Estado, ela não precisa pedir licença do cargo de vereadora de imediato: só se afastará caso seja convocada para assumir o mandato como substituta de Prado. A lista de substitutos é precedida pelo primeiro suplente, o ex-prefeito de Holambra Fernando de Godoy.