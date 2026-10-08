Projeto de lei propõe tornar crime a disseminação de notícias falsas sobre saúde e vacinas no Brasil

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Conforme informação divulgada pelo portal da Câmara dos Deputados, a proposta visa punir quem compartilha informações sem comprovação científica sobre vacinas, epidemias e tratamentos. O objetivo central é proteger a sociedade contra conteúdos que coloquem vidas em risco.
O projeto foi apresentado pelas Deputados Fernanda Melchionna (Psol-RS) e Luizianne Lins (Rede-CE), em conjunto com a ex-deputada Heloisa Helena. A iniciativa argumenta que a liberdade de expressão não pode servir de escudo para condutas que estimulem o abandono de tratamentos consolidados.
A proposta prevê punições mais severas em situações específicas. Caso o crime seja cometido por um profissional de saúde, a pena pode subir para dois a cinco anos de reclusão, além de multa e a suspensão do exercício profissional.
O mesmo agravamento de pena se aplica a indivíduos que obtenham lucro com a divulgação dessas informações. Isso inclui, expressamente, a monetização de conteúdos falsos ou não comprovados em redes sociais e outras plataformas digitais.
O projeto estabelece uma conexão direta entre a desinformação e danos físicos. Se uma pessoa recusar um tratamento médico devido a uma informação falsa e isso causar lesão grave ou morte, o responsável pela disseminação poderá responder por crimes de lesão corporal ou homicídio.
Para que essa responsabilização ocorra, a legislação exige que o resultado danoso fosse previsível. Essa medida visa desencorajar a promoção de curas milagrosas e práticas que não possuem eficácia comprovada pela ciência.
Profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, enfrentarão novas diretrizes. Ao realizarem declarações públicas, eles deverão basear suas falas em evidências científicas consolidadas e resultados de ensaios clínicos validados.
Além disso, o texto proíbe que esses profissionais prescrevam ou defendam práticas classificadas como pseudociência. As plataformas digitais também terão a obrigação de sinalizar conteúdos sobre saúde que não apresentem comprovação técnica adequada.
A proposta tramita em caráter conclusivo nas comissões de Comunicação, de Saúde, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Após essas etapas, o projeto seguirá para o Plenário da Câmara e, posteriormente, precisará de aprovação no Senado Federal para virar lei.
1. O que o projeto considera crime na área da saúde?
O projeto torna crime a divulgação intencional de informações falsas ou sem comprovação científica sobre vacinas, epidemias e tratamentos médicos.
2. Qual a pena prevista para quem divulgar notícias falsas sobre saúde?
A pena básica é de detenção de um a três anos, além de multa.
3. Existe pena maior para profissionais de saúde?
Sim, a pena aumenta para dois a cinco anos de reclusão, com multa e suspensão profissional, caso o crime seja cometido por profissionais da área ou por quem lucra com a desinformação.
4. As plataformas digitais têm alguma obrigação?
Sim, o projeto determina que redes sociais e plataformas digitais devem sinalizar conteúdos sobre saúde que não possuam comprovação técnica.
5. O que acontece se a desinformação causar a morte de alguém?
O responsável pode responder por lesão corporal grave ou homicídio, caso o resultado de recusa de tratamento fosse previsível após a exposição ao conteúdo falso.