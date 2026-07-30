Persianas automatizadas ganham espaço em Belo Horizonte; entenda os motivos

A automação de persianas ganha espaço nos imóveis de Belo Horizonte. Veja por que a tecnologia virou tendência de conforto e economia de energia.

Um item que até poucos anos atrás era tratado como luxo restrito a coberturas e escritórios corporativos começou a aparecer com frequência cada vez maior em apartamentos de médio padrão e casas de bairro em Belo Horizonte: a persiana automatizada. Empresas do setor de automação residencial na capital mineira relatam aumento na procura por sistemas motorizados de persianas e cortinas, impulsionado por uma combinação de queda no preço dos motores, popularização de assistentes de voz e busca por conforto térmico em uma cidade de clima variável.

O movimento acompanha uma tendência nacional de expansão da chamada domótica — a automação de funções básicas da casa, como iluminação, climatização e, agora, o controle da entrada de luz solar. Mas em Belo Horizonte, alguns fatores locais ajudam a explicar por que o produto deixou de ser nicho e passou a fazer parte de projetos de reforma e de imóveis novos.

Da praticidade ao conforto térmico

O apelo mais evidente da automação é o controle remoto: abrir ou fechar a persiana por aplicativo, controle físico ou comando de voz, sem precisar se levantar do sofá ou alcançar uma cortina no alto de uma janela difícil. Mas profissionais do setor apontam que o benefício que mais pesa na decisão de compra, principalmente entre famílias, é outro — o conforto térmico.

Segundo fontes de notícias sobre o mercado de Persianas, do portal O Dia Online do Grupo IG, Belo Horizonte tem clima tropical de altitude, com verões de forte incidência solar e variações relevantes de temperatura ao longo do dia. Persianas programadas para fechar automaticamente nos horários de sol mais forte ajudam a reduzir o ganho de calor dentro dos ambientes, o que diminui a dependência de ar-condicionado — e, por consequência, o consumo de energia elétrica. Em sentido inverso, abrir as persianas nos horários de menor incidência aproveita melhor a luz natural, reduzindo o uso de iluminação artificial durante o dia.

Segurança também entra na conta

Outro fator citado com frequência por instaladores é a segurança. Persianas programadas para abrir e fechar em horários fixos, mesmo com a casa vazia, simulam presença e dificultam a identificação de imóveis desocupados por longos períodos — um recurso que ganhou relevância à medida que mais moradores passaram a viajar com frequência ou a manter imóveis de temporada na região metropolitana.

Sistemas mais completos permitem ainda integração com sensores de luminosidade e de vento, fechando automaticamente as persianas em dias de chuva forte ou rajadas intensas, o que ajuda a proteger o próprio mecanismo e o vidro das janelas.

Preço em queda, oferta em alta

Até pouco tempo, o custo elevado do motor e da instalação era o principal obstáculo para quem considerava automatizar persianas já existentes. Esse cenário mudou com a chegada de mais fabricantes ao mercado brasileiro e com a padronização de kits de motorização que podem ser adaptados a persianas convencionais, sem necessidade de trocar o produto inteiro, dados fornecido pela empresa Cortiflex Persianas em Belo Horizonte.

Com isso, o público que buscava automação deixou de se concentrar apenas em construções novas de alto padrão e passou a incluir reformas de imóveis já habitados. Lojas especializadas em Belo Horizonte relatam que parte relevante dos pedidos hoje vem justamente de clientes que já tinham persianas comuns instaladas e decidiram apenas adicionar o motor e o sistema de controle.

O que considerar antes de automatizar

Profissionais do setor costumam alertar que a automação de persianas não é um processo tão simples quanto parece à primeira vista. Antes de fechar a compra, alguns pontos merecem atenção:

Peso e tamanho do painel: nem todo motor suporta qualquer dimensão ou material de persiana, e o dimensionamento incorreto reduz a vida útil do sistema.

Ponto de energia: persianas motorizadas dependem de alimentação elétrica próxima à janela, o que pode exigir adequação elétrica em imóveis mais antigos.

Compatibilidade com assistentes de voz: quem pretende integrar o sistema a plataformas como Alexa ou Google Assistente deve confirmar a compatibilidade do modelo antes da instalação.

Instalação profissional: um serviço mal executado compromete tanto o funcionamento silencioso do motor quanto a segurança da fixação da persiana.

Uma tendência que deve continuar

Para o setor de automação residencial, o movimento em Belo Horizonte reflete um padrão observado em outras capitais brasileiras: a automação deixou de ser vista como acessório supérfluo e passou a ser tratada como parte do pacote de conforto, economia e segurança que valoriza o imóvel. Com a queda gradual dos custos de instalação e a maior familiaridade do consumidor com dispositivos conectados, a expectativa de profissionais do mercado é que a demanda por persianas automatizadas continue em trajetória de crescimento nos próximos anos.

Perguntas frequentes

Persianas automatizadas funcionam em qualquer tipo de janela? Na maioria dos casos sim, mas o modelo de motor e o método de instalação variam conforme o peso, o tamanho e o material da persiana, por isso uma avaliação técnica prévia é recomendada.

É possível motorizar uma persiana que já existe em casa? Sim. Hoje existem kits de motorização compatíveis com persianas convencionais, o que evita a troca completa do produto e reduz o custo do projeto.

A automação realmente ajuda a economizar energia? Ajuda de forma indireta: ao controlar a entrada de luz solar em horários programados, o sistema reduz a necessidade de ar-condicionado e de iluminação artificial ao longo do dia.

Persianas automatizadas funcionam sem internet? Depende do sistema. Modelos mais simples operam por controle remoto ou rádio frequência sem depender de conexão, enquanto sistemas integrados a aplicativos e assistentes de voz costumam exigir Wi-Fi.

Reportagem produzida com base em informações de empresas especializadas em automação residencial e cortinas/persianas motorizadas atuantes em Belo Horizonte e região metropolitana.