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🧬 E se o seu DNA pudesse revelar a incrível história da sua família?
Com o Sommos Raízes, você descobre a origem dos seus antepassados, sua composição étnica, as regiões do mundo de onde sua família veio e as rotas percorridas ao longo das gerações. 🌍✨
É uma oportunidade única de conhecer mais sobre a sua história e se conectar com as culturas que fazem parte de quem você é.
✅ Não é necessário pedido médico.
📍 Faça seu exame no Laboratório Miguel.
📲 Entre em contato e descubra tudo o que o seu DNA tem para contar!
📍 Av. Brasil, 305 – Ubiratã
📞 (44) 9 9838-5655
📲 Siga no Instagram: @laboratoriomiguelubirata
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