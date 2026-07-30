🧬 E se o seu DNA pudesse revelar a incrível história da sua família?

Com o Sommos Raízes, você descobre a origem dos seus antepassados, sua composição étnica, as regiões do mundo de onde sua família veio e as rotas percorridas ao longo das gerações. 🌍✨

É uma oportunidade única de conhecer mais sobre a sua história e se conectar com as culturas que fazem parte de quem você é.

✅ Não é necessário pedido médico.

📍 Faça seu exame no Laboratório Miguel.

📲 Entre em contato e descubra tudo o que o seu DNA tem para contar!

📍 Av. Brasil, 305 – Ubiratã

📞 (44) 9 9838-5655

📲 Siga no Instagram: @laboratoriomiguelubirata

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