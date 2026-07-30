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Muita gente acredita que perder apenas um dente não faz tanta diferença.
Mas a verdade é que cada dente tem um papel importante. Além de ajudar na mastigação, ele contribui para o equilíbrio da mordida e mantém os demais dentes na posição correta.
A boa notícia é que existem soluções. E quanto antes o problema for avaliado, maiores são as chances de encontrar o tratamento mais adequado para o seu caso.
Na Diniz Dent, tudo começa com uma avaliação completa, um diagnóstico preciso e um planejamento personalizado para devolver saúde, conforto e confiança ao seu sorriso.
Não adie esse cuidado. Agende sua avaliação e dê o primeiro passo para voltar a sorrir com tranquilidade. 😁
📍 Rua Pedro de Oliveira, nº 851 – Sala B, Centro – Ubiratã
📞 (44) 9 9992-9182 | (44) 9 9838-0688
📲 Instagram: @dinizdent
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