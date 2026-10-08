Receita Federal apreende nove contêineres com produtos da China no Porto do Rio

Em duas fases da Operação Play Fake, fiscais encontraram 135 toneladas (R$ 63 milhões) em mercadorias ocultas e sem selo Inmetro

Segundo a CGN, a Receita Federal apreendeu nove contêineres com mercadorias irregulares provenientes da China no Porto do Rio de Janeiro, no âmbito da Operação Play Fake.

Ao todo foram retidos 135 toneladas de cargas avaliadas em R$ 63 milhões, segundo as informações divulgadas pela CGN com base em dados da Receita Federal.

Como foi a apreensão

A atuação teve origem em análise de risco que apontou inconsistências nas declarações de importação.

Produtos e irregularidades

De acordo com a Receita Federal, as declarações indicavam mercadorias de baixo valor agregado, mas na conferência física os fiscais verificaram que os itens declarados ocupavam apenas a parte frontal dos contêineres. Ao fundo estavam mercadorias ocultas com indícios de fraude aduaneira, incluindo brinquedos, pelúcias, bonecos colecionáveis, cartas de jogos e canetas, além de outros itens associados a franquias conhecidas.

As equipes também identificaram indícios de falsificação de produtos protegidos por direitos de propriedade intelectual e brinquedos sem a certificação obrigatória do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), o que impede a comercialização regular no Brasil.

Orientação ao consumidor

Com a proximidade do Dia das Crianças, a Receita Federal orienta os consumidores a verificarem a procedência dos brinquedos antes da compra. Produtos vendidos no país devem exibir o selo de certificação do Inmetro; mercadorias sem esse selo não passam pela avaliação de segurança exigida.