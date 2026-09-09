Petróleo supera US$100 por barril após nova escalada entre EUA e Irã

Brent atinge nível não visto desde julho depois de ataques recíprocos; EUA atingiram cinco petroleiros iranianos e Teerã lançou mísseis contra base dos EUA na Jordanian, segundo a BBC

O preço do petróleo ultrapassou a marca de US$100 por barril na quarta-feira, após uma nova escalada no confronto entre Estados Unidos e Irã, informou a BBC. A alta ocorreu depois de ataques de retaliação em que os EUA atingiram cinco petroleiros iranianos e o Irã disparou mísseis contra uma base American na Jordanian.

Principais acontecimentos

Os EUA atacaram cinco petroleiros ligados ao Irã: quatro no Golfo de Omã associados ao Revolutionary Guards Corps (IRGC) e outro perto da ilha de Kharg, conforme relatado pela BBC.

O M/T Riesco foi um dos navios atingidos e afundou no Golfo de Omã, segundo o Centcom citado pela BBC.

Em resposta, o Irã lançou mísseis contra uma base American na Jordanian; a Jordanian afirmou ter abatido 18 dos 20 mísseis, com dois caindo em áreas não povoadas, de acordo com um porta-voz das Forces armadas jordanianas citado pela BBC.

Autoridades iranianas também disseram ter atacado dois navios dos EUA, oito petroleiros e 10 “navios não conformes” que tentavam atravessar o Estreito de Hormuz, informou a BBC.

Declarações e versões

O Centcom afirmou que os mísseis balísticos iranianos direcionados a um navio de guerra dos EUA foram "efetivamente evitados" e que nenhum militar American foi ferido, segundo a BBC.

Os Estados Unidos disseram que os cinco petroleiros atingidos faziam parte de uma “rede sombra multimilionária” que financia o IRGC, conforme reportado pela BBC.

Ao ser questionado sobre a escalada, Marco Rubio declarou que a situação era “bem simples” e afirmou que, segundo ele, quando o Irã tenta atingir embarcações navais americanas, “eles vão perder petroleiros”; a fala foi relatada pela BBC.

Contexto e impactos

A reportagem também cita ataques recentes do movimento Houthi, apoiado pelo Irã, a instalações de energia e infraestrutura civil na Arábia Saudita, que teriam ferido 73 pessoas e causado paralisações temporárias em operações, conforme autoridades sauditas mencionadas pela BBC.

O que permanece incerto

A BBC registra as ações e as alegações das partes envolvidas, sem apontar consenso internacional sobre responsabilidades. A matéria indica que, com a escalada, a trajetória dos preços do petróleo continuará sensível a novos incidentes na região.