Petróleo supera US$100 por barril após nova escalada entre EUA e Irã

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O preço do petróleo ultrapassou a marca de US$100 por barril na quarta-feira, após uma nova escalada no confronto entre Estados Unidos e Irã, informou a BBC. A alta ocorreu depois de ataques de retaliação em que os EUA atingiram cinco petroleiros iranianos e o Irã disparou mísseis contra uma base American na Jordanian.
O Centcom afirmou que os mísseis balísticos iranianos direcionados a um navio de guerra dos EUA foram "efetivamente evitados" e que nenhum militar American foi ferido, segundo a BBC.
Os Estados Unidos disseram que os cinco petroleiros atingidos faziam parte de uma “rede sombra multimilionária” que financia o IRGC, conforme reportado pela BBC.
Ao ser questionado sobre a escalada, Marco Rubio declarou que a situação era “bem simples” e afirmou que, segundo ele, quando o Irã tenta atingir embarcações navais americanas, “eles vão perder petroleiros”; a fala foi relatada pela BBC.
A reportagem também cita ataques recentes do movimento Houthi, apoiado pelo Irã, a instalações de energia e infraestrutura civil na Arábia Saudita, que teriam ferido 73 pessoas e causado paralisações temporárias em operações, conforme autoridades sauditas mencionadas pela BBC.
A BBC registra as ações e as alegações das partes envolvidas, sem apontar consenso internacional sobre responsabilidades. A matéria indica que, com a escalada, a trajetória dos preços do petróleo continuará sensível a novos incidentes na região.