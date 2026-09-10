PF deflagra Operação Make Up contra desvios de emendas parlamentares

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A Polícia Federal deflagrou na manhã de 10 de setembro de 2026 a Operação Make Up para apurar desvio de recursos públicos por meio de emendas parlamentares repassadas a empresa privada, informou o CGN.
O Supremo Tribunal Federal (STF) expediu 49 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e no Distrito Federal. Segundo a PF, as apurações indicam atuação de organização criminosa e falta de prestação de contas.
Foram expedidos 49 mandados de busca e apreensão pelo STF nas quatro unidades da federação citadas pela PF: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Distrito Federal. A ação ocorreu na manhã de 10 de setembro de 2026, segundo CGN.
De acordo com a Polícia Federal, as investigações apuram o repasse de emendas parlamentares a uma empresa privada e uso irregular desses recursos. A PF informou que investiga crimes como peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes licitatórios.
As autoridades afirmaram que os desvios são da ordem de centenas de milhões de reais. A PF apontou que as irregularidades ocorreram até o mês de julho de 2026.