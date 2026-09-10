PF deflagra Operação Make Up contra desvios de emendas parlamentares

STF expediu 49 mandados em SP, RJ, CE e DF; investigações apontam organização criminosa e desvios de centenas de milhões até julho, segundo autoridades

A Polícia Federal deflagrou na manhã de 10 de setembro de 2026 a Operação Make Up para apurar desvio de recursos públicos por meio de emendas parlamentares repassadas a empresa privada, informou o CGN.

O Supremo Tribunal Federal (STF) expediu 49 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e no Distrito Federal. Segundo a PF, as apurações indicam atuação de organização criminosa e falta de prestação de contas.

Mandados e áreas de atuação

Foram expedidos 49 mandados de busca e apreensão pelo STF nas quatro unidades da federação citadas pela PF: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Distrito Federal. A ação ocorreu na manhã de 10 de setembro de 2026, segundo CGN.

Alvos e crimes investigados

De acordo com a Polícia Federal, as investigações apuram o repasse de emendas parlamentares a uma empresa privada e uso irregular desses recursos. A PF informou que investiga crimes como peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes licitatórios.

Estimativa de prejuízo e período das irregularidades

As autoridades afirmaram que os desvios são da ordem de centenas de milhões de reais. A PF apontou que as irregularidades ocorreram até o mês de julho de 2026.