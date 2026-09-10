Operação Resgate VI: Fiscais libertam 479 vítimas de escravidão moderna em agosto no Brasil

Autoridades federais resgataram 479 pessoas em situações de trabalho análogo à escravidão durante o mês de agosto de 2026, intensificando o combate à exploração laboral no país.

A ação faz parte da Operação Resgate VI, uma iniciativa que reúne órgãos como o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal. O balanço do mês passado aponta para uma realidade preocupante de vulnerabilidade social e econômica.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, os dados revelam que, entre os resgatados, 75 eram mulheres e 13 eram crianças ou adolescentes. Além disso, 9 pessoas foram encontradas em condições precárias de trabalho doméstico.

A seguir, entenda os detalhes desta operação, os setores mais afetados pela exploração e as novas medidas legais que visam proteger trabalhadores em situação de vulnerabilidade extrema.

Perfil das vítimas e abrangência geográfica

A força-tarefa identificou que a maioria das vítimas é composta por brasileiros, mas também incluiu 66 migrantes de países como Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Venezuela, Burkina Faso, Senegal e Guiné-Bissau. O Sudeste concentrou 55,7% dos casos, sendo Minas Gerais o estado com o maior número de ocorrências, totalizando 208 pessoas.

Setores econômicos mais atingidos

A zona rural foi o cenário de 292 Resgate, com o cultivo de café liderando as estatísticas, seguido pelas plantações de cebola e batata-inglesa. Já nas áreas urbanas, onde foram resgatadas 178 pessoas, a construção civil respondeu por quase metade dos casos registrados pelas autoridades durante o período de fiscalização.

Medidas punitivas e compensação

Os empregadores flagrados foram notificados e obrigados a rescindir os contratos, além de formalizar os vínculos de trabalho de forma retroativa. O montante total em verbas trabalhistas e rescisórias alcançou R$ 1,4 milhão. Além das multas, os responsáveis deverão responder por infrações como trabalho infantil e descumprimento de normas de segurança.

Proteção ampliada para trabalhadores domésticos

Uma nova legislação, a Lei nº 15.455/2026, permite que auditores fiscais acessem residências para investigar suspeitas de trabalho escravo sem a necessidade de mandado judicial. A norma também integra a Lei Maria da Penha para proteger mulheres resgatadas, facilitando medidas protetivas contra empregadores abusivos.

Perguntas Frequentes

Quantas pessoas foram resgatadas na Operação Resgate VI em agosto? Foram 479 pessoas retiradas de situações de escravidão moderna entre os dias 1º e 31 de agosto de 2026.

Quais são os setores com mais ocorrências? O cultivo de café no meio rural e a construção civil no meio urbano foram os setores com maior incidência de irregularidades.

Como Denúncias casos de trabalho escravo? As denúncias podem ser feitas de forma remota e sigilosa através do Sistema Ipê, gerido pela Secretaria de Inspeção do Trabalho em parceria com a OIT.

A nova lei facilita a fiscalização em casas? Sim, a Lei nº 15.455/2026 autoriza auditores a entrarem em residências para apurar denúncias de trabalho escravo doméstico sem precisar de mandado judicial.

Qual o valor total das verbas trabalhistas Aplicada? Os empregadores foram instados a pagar um total de R$ 1,4 milhão em verbas trabalhistas e rescisórias para as vítimas resgatadas.