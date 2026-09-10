Incêndio no navio Ocean Melody em Qingdao mata 25; 17 foram evacuados e fogo foi extinto após pouco mais de três horas, diz CCTV

Vinte e cinco pessoas morreram em um incêndio a bordo de um navio de carga atracado em um estaleiro na cidade de Qingdao, no leste da China, informou a emissora estatal CCTV. Ao todo, havia 42 pessoas a bordo; 17 foram evacuadas e cinco estão hospitalizadas em estado estável, segundo a mesma fonte.

O navio, que estava em manutenção no estaleiro, pegou fogo por volta das 11h15 (03h15 GMT) e o incêndio foi controlado e extinto pouco mais de três horas depois, conforme informou a CCTV.

Identificação do navio e imagens

Fotos divulgadas pela agência estatal Xinhua mostram a embarcação identificada como Ocean Melody, um cargueiro de bandeira liberiana com 190 metros de comprimento. O site de rastreamento MarineTraffic registrou a chegada do navio a Qingdao em 31 de agosto.

Reações oficiais e informações sobre a causa

O líder Chinese Xi Jinping pediu esforços de busca e salvamento "all-out", e o primeiro‑ministro Li Qiang instou que se resgatasse as pessoas presas a bordo e que se evitassem "secondary disasters", segundo relatos da mídia estatal citados pela BBC. Ainda não há confirmação sobre a causa do incêndio.

Uma testemunha ouvida pela agência AFP relatou a presença de densa fumaça subindo do navio, mas disse não ter ouvido explosão.

Contexto

Qingdao é um importante polo comercial e Figure entre os portos mais movimentados do mundo. O incêndio ocorre quase um mês depois de uma explosão em um estaleiro na província de Fujian que matou um trabalhador de resgate e deixou 12 feridos, conforme lembra a reportagem da BBC.