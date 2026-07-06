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Pickford sofreu gol de goleiro em partida realizada no México

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Anders Mol, de olhos fechados, e Christian Sorum beijam as medalhas de ouro do vôlei de praia de Tóquio 2020
Jordan Pickford, da Inglaterra, na Copa do Mundo 2026 (Foto: Darrian Traynor/Getty Images/AFP)

Titular da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, goleiro foi surpreendido por chute de longa distância do canadense Quillan Roberts no Mundial Sub-17 de 2011

Antes de defender a Inglaterra em mais uma partida de Copa do Mundo, no Estádio Azteca, Jordan Pickford carrega uma lembrança curiosa envolvendo o México. Em 2011, durante a Copa do Mundo Sub-17 disputada no país, o goleiro inglês sofreu um gol marcado por outro goleiro: o canadense Quillan Roberts, em um lance que permanece único na história das competições da Fifa.

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Gol histórico no Mundial Sub-17

O episódio aconteceu em 22 de junho de 2011, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17, no Estádio Hidalgo, em Pachuca. Inglaterra e Canadá empatavam em 2 a 2 quando, aos 87 minutos, Quillan Roberts cobrou um tiro de meta que atravessou praticamente todo o campo.

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A bola quicou à frente de Jordan Pickford, que estava adiantado, encobriu o goleiro inglês e entrou no gol, decretando o empate da partida. O lance garantiu ao Canadá seu primeiro ponto na história da competição.

Segundo registros da Fifa, o gol de Roberts continua sendo o único marcado por um goleiro em jogada com bola rolando na história de um Mundial organizado pela entidade. Veja o gol abaixo:

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Pickford se consolidou na seleção principal

Apesar do episódio inusitado, Jordan Pickford seguiu seu desenvolvimento nas categorias de base da Inglaterra. O goleiro passou pelas seleções sub-16, sub-17, sub-20 e sub-21 antes de estrear pela equipe principal em 2017.

Desde então, tornou-se titular absoluto da seleção inglesa. Foi um dos destaques da campanha da Copa do Mundo de 2018, quando defendeu um pênalti na disputa contra a Colômbia e ajudou a Inglaterra a conquistar sua primeira vitória em cobranças de pênaltis em Mundiais.

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Também brilhou na Eurocopa de 2020, ao estabelecer recordes de minutos sem sofrer gols pela Inglaterra e defender duas cobranças na final contra a Itália, embora os ingleses tenham ficado com o vice-campeonato.

Na Copa do Mundo de 2026, Pickford voltou a ser o titular da equipe comandada por Thomas Tuchel. Na vitória sobre o Panamá, pela fase de grupos, chegou à marca de 15 partidas em Copas do Mundo, tornando-se o segundo jogador inglês com mais jogos na história do torneio, atrás apenas do também goleiro Peter Shilton.

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Jordan Pickford, da Inglaterra, na Copa do Mundo 2026 (Foto: Mattia Ozbot/Getty Images/AFP)

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