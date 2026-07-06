QUEM JÁ INSTALOU, RECOMENDA!O André, mais conhecido como Rato, da Corpus Fitn…

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💡 QUEM JÁ INSTALOU, RECOMENDA! ☀️
O André, mais conhecido como Rato, da Corpus Fitness, é cliente da Liga Energia Solar há algum tempo e hoje compartilha a sua experiência com a energia solar.
No vídeo, ele conta como a economia na conta de energia fez a diferença no dia a dia da academia e por que considera esse investimento uma das melhores decisões para o seu negócio.
✅ Redução nos custos
✅ Mais economia todos os meses
✅ Investimento inteligente
✅ Energia limpa e sustentável
Se você também quer economizar e investir em uma solução que traz retorno para sua empresa ou residência, fale com a equipe da Liga Energia Solar e descubra o quanto você pode reduzir na sua conta de energia.
☀️ Economia, sustentabilidade e retorno garantido para o seu investimento.
📞 Solicite seu orçamento sem compromisso: WhatsApp: (44) 99979-1840
📍 Avenida Ipê Branco, nº 108 — Ubiratã
📸 Instagram: @liga_energiasolar
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