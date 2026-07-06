Trump telefonou para Infantino na quarta-feira e pediu para Fifa rever suspensão de atacante dos EUA, diz New York Times

O presidente dos EUA, Donald Trump, ligou para Gianni Infantino, presidente da FIFA, na quarta-feira, e pediu que ele revisasse a suspensão do atacante Balogun, dos Estados Unidos, após o jogador receber um cartão vermelho na vitória contra a Bósnia, pela segunda fase da Copa do Mundo. A informação foi publicada neste domingo pelo jornal americano The New York Times, que citou ter ouvido três fontes a par da conversa.

Neste domingo, a FIFA anunciou que Balogun estaria apto a jogar na segunda-feira contra a Bélgica, após revogar a suspensão.

A reversão da suspensão é bastante incomum, e marca a primeira vez desde 1962 que a FIFA permite que um jogador atue em uma partida quando, de outra forma, estaria suspenso.

O episódio ocorre também em um momento em que Infantino tem buscado, há anos, se aproximar de Trump. No ano passado, a FIFA criou e concedeu a Trump o Prêmio da Paz da FIFA, em meio à campanha pública — porém malsucedida — do presidente para conquistar o Prêmio Nobel da Paz.

A FIFA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário do New York Times. Pascale Van Damme, presidente da federação belga, não respondeu a uma mensagem solicitando comentários. Em comunicado divulgado nas suas redes sociais neste domingo, sem se referir diretamente à notícia do telefonema de Trump, a federação belga se disse “surpresa” e criticou a decisão da Fifa.

Procurada, a Casa Branca remeteu à publicação de Trump na rede social Truth Social. O presidente dos EUA celebrou numa rede social o anúncio da FIFA de que permitiria a participação de Balogun, embora não tenha mencionado a ligação para Infantino nem reivindicado crédito pela decisão.

“Obrigado à FIFA por fazer o que era certo e reverter uma grande injustiça”, escreveu o presidente na rede social Truth Social.

Balogun foi expulso de campo na partida de quarta-feira após receber um cartão vermelho por cometer uma falta contra um defensor da Bósnia. O cartão vermelho acarretava também uma suspensão de um jogo, referente à partida de segunda-feira contra a Bélgica. No entanto, no domingo, a FIFA informou que Balogun poderia jogar.

“Em conformidade com o artigo 27 do Código Disciplinar da FIFA, a execução da suspensão da partida fica suspensa por um período probatório de um ano”, afirmou a entidade em comunicado.

“Caso Folarin Balogun cometa outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante o período probatório, a suspensão será revogada e a sanção aplicada, sem prejuízo de qualquer sanção adicional imposta pela nova infração”, diz a nota.

Permitir que Balogun entre em campo contra a Bélgica beneficia os Estados Unidos, já que o atacante representa a principal ameaça de gol enquanto a equipe americana tenta avançar para as quartas de final pela primeira vez em 24 anos.

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