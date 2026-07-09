Pilar é surpreendida com a chegada do neto de Diná

Esta semana, em “Quem ama cuida”, Pilar (Isabel Teixeira) chegará em casa e encontrará Fernando (Pedro Alves), neto de Diná (Rosi Campos). O rapaz estará sem local de moradia depois de conquistar uma vaga no curso de Medicina numa universidade pública de São Paulo. Pilar aceitará que ele passe um tempo lá, desde que trabalhe para custear os gastos.