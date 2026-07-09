Um acidente envolvendo três veículos foi registrado no km 495 da BR-369, na entr…

Um acidente envolvendo três veículos foi registrado no km 495 da BR-369, na entrada do reassentamento São Francisco, em Cascavel. A ocorrência mobilizou equipes de atendimento e causou lentidão no trânsito durante os trabalhos de socorro e sinalização.

Equipes da Defesa Civil de Corbélia e da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas para atender a ocorrência. Apesar dos danos nos veículos, ninguém ficou ferido e não houve necessidade de encaminhamento médico para os ocupantes.

Segundo informações apuradas no local, um dos automóveis tentava acessar a rodovia quando o motorista não percebeu a aproximação de um Volkswagen Nivus que seguia no sentido Cascavel. O veículo foi atingido na lateral e rodou sobre a pista.

Com o impacto, o automóvel acabou colidindo contra um Peugeot que trafegava no sentido contrário, resultando em um acidente envolvendo três veículos.

O trânsito ficou lento durante o atendimento da ocorrência, mas não precisou ser interrompido. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a situação, realizou o registro do acidente e orientou os motoristas até a normalização do fluxo.

📸 Com informações e fotos Portal Corbélia.

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