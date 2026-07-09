Um acidente envolvendo três veículos foi registrado no km 495 da BR-369, na entr…

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Um acidente envolvendo três veículos foi registrado no km 495 da BR-369, na entrada do reassentamento São Francisco, em Cascavel. A ocorrência mobilizou equipes de atendimento e causou lentidão no trânsito durante os trabalhos de socorro e sinalização.
Equipes da Defesa Civil de Corbélia e da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas para atender a ocorrência. Apesar dos danos nos veículos, ninguém ficou ferido e não houve necessidade de encaminhamento médico para os ocupantes.
Segundo informações apuradas no local, um dos automóveis tentava acessar a rodovia quando o motorista não percebeu a aproximação de um Volkswagen Nivus que seguia no sentido Cascavel. O veículo foi atingido na lateral e rodou sobre a pista.
Com o impacto, o automóvel acabou colidindo contra um Peugeot que trafegava no sentido contrário, resultando em um acidente envolvendo três veículos.
O trânsito ficou lento durante o atendimento da ocorrência, mas não precisou ser interrompido. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a situação, realizou o registro do acidente e orientou os motoristas até a normalização do fluxo.
📸 Com informações e fotos Portal Corbélia.
📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.
📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244
👉 Siga: @ubirataonline_oficial
Source link
More: The Global Track