Piloto Indian diz que não deixaria passageiros morrer após ataque de copiloto em voo da Flydubai

Comandante Smit Machchhar disse em vídeo ao primeiro‑ministro Narendra Modi que, ferido, abriu a porta da cabine para permitir que outros controlassem a situação após ataque no voo FZ1073

Em uma chamada por vídeo com o primeiro‑ministro Narendra Modi, Machchhar disse que estava no chão, ainda sendo atacado, quando percebeu que a aeronave, com mais de 170 passageiros a bordo, estava despencando e que precisava agir.

O ataque e o pouso de emergência

O voo FZ1073, que partiu de Dubai com destino a Tel Aviv na manhã de quarta‑feira, despencou mais de 17.000 pés (5.200 m) cerca de duas horas e meia após a decolagem, informou a BBC. A aeronave primeiro enviou um sinal de emergência e em seguida passou a emitir o squawk 7500, código usado para indicar sequestro.

O primeiro‑ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse à imprensa que um piloto teria esfaqueado o outro antes de “aparentemente tentar provocar a queda” do avião. Após passageiros dominarem o agressor, dois pilotos reservas que viajavam como passageiros pousaram a aeronave em segurança no Aeroporto de Tabuk, no noroeste da Arábia Saudita, às 06:58, hora local, segundo a BBC.

Estado de saúde e reações oficiais

Machchhar foi levado a um hospital em Tabuk e depois transferido de helicóptero para Abu Dhabi, onde a BBC informou que ele está em condição estável. Na conversa com Modi, o piloto disse: “Eu estava deitado no chão ferido, mas me disse por último para empurrar uma vez para abrir a porta por dentro” e que “outros entraram e também desempenharam um papel” no controle da situação. Ele afirmou ainda: “Eu estava, claro, lutando pela minha própria vida, mas ao mesmo tempo sabia que não iria deixar outros morrer”.

A Embaixada da Índia nos Emirados Árabes Unidos declarou que Machchhar “está com boa saúde e se recuperando bem”. O embaixador Deepak Mittal disse estar “orgulhoso de Capt Smit pela sua bravura” e satisfeito por tê‑lo encontrado. Modi disse ao piloto que “sua coragem, paciência e tomada de decisão rápida salvaram a vida de tantas pessoas” e que o país inteiro estava orgulhoso dele, segundo a BBC.

Repercussão

A identidade do piloto e o relato sobre sua ação receberam ampla repercussão nas redes sociais indianas, com mensagens de elogio citadas pela BBC.