Pistola 9 mm é apreendida na Ponte da Amizade durante fiscalização da Operação Ágata

Uma ação conjunta da Receita Federal e do Exército Brasileiro resultou na apreensão de uma pistola calibre 9 mm na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, nesta segunda-feira (27). A fiscalização faz parte da Operação Ágata, voltada ao combate de crimes transfronteiriços na região de fronteira.

A abordagem ocorreu na pista destinada às motocicletas, quando os agentes pararam uma moto com placas paraguaias. O veículo era conduzido por um cidadão paraguaio, que transportava uma passageira brasileira.

Durante a vistoria no baú da motocicleta, os servidores encontraram cinco frascos de perfume e uma bolsa tipo pochete. No interior da bolsa estava uma pistola Beretta APX calibre 9 mm, desmuniciada, além de dois carregadores vazios.

Diante da situação, a arma de fogo, o condutor e a passageira foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

Já a motocicleta e as demais mercadorias permaneceram retidas na Aduana da Ponte Internacional da Amizade para as providências administrativas.