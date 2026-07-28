Pistola 9 mm é apreendida na Ponte da Amizade durante fiscalização da Operação Ágata

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Por Silmara Santos
Atualizado em
Uma ação conjunta da Receita Federal e do Exército Brasileiro resultou na apreensão de uma pistola calibre 9 mm na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, nesta segunda-feira (27). A fiscalização faz parte da Operação Ágata, voltada ao combate de crimes transfronteiriços na região de fronteira.
A abordagem ocorreu na pista destinada às motocicletas, quando os agentes pararam uma moto com placas paraguaias. O veículo era conduzido por um cidadão paraguaio, que transportava uma passageira brasileira.
Durante a vistoria no baú da motocicleta, os servidores encontraram cinco frascos de perfume e uma bolsa tipo pochete. No interior da bolsa estava uma pistola Beretta APX calibre 9 mm, desmuniciada, além de dois carregadores vazios.
Diante da situação, a arma de fogo, o condutor e a passageira foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.
Já a motocicleta e as demais mercadorias permaneceram retidas na Aduana da Ponte Internacional da Amizade para as providências administrativas.
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