São Paulo x Mirassol: Tricolor vence pelo Paulistão Feminino

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Ághata do Mirassol fez grande defesa em chute de Carla Alves aos 26 minutos e, na sequência, Bia Amaral acertou o travessão. As Leoas responderam em finalização de Pâmela Dutra, defendida por Carlinha, mas seguiu pressionado. Já nos acréscimos, Bia Menezes cobrou falta da intermediária, a bola passou por todo mundo e morreu no canto esquerdo da goleira, garantindo a vantagem do São Paulo no intervalo.
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