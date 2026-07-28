São Paulo x Mirassol: Tricolor vence pelo Paulistão Feminino

Ághata do Mirassol fez grande defesa em chute de Carla Alves aos 26 minutos e, na sequência, Bia Amaral acertou o travessão. As Leoas responderam em finalização de Pâmela Dutra, defendida por Carlinha, mas seguiu pressionado. Já nos acréscimos, Bia Menezes cobrou falta da intermediária, a bola passou por todo mundo e morreu no canto esquerdo da goleira, garantindo a vantagem do São Paulo no intervalo.