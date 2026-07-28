MENINO DE 3 ANOS MORRE APÓS SER ENCONTRADO NO FUNDO DE PISCINA EM TOLEDO

Uma tragédia foi registrada na tarde desta segunda-feira (27), no distrito de Novo Sarandi, em Toledo. Um menino de apenas 3 anos, identificado pelas iniciais Y.M., morreu após ser encontrado no fundo da piscina de uma residência localizada na Rua Manaus.

De acordo com as informações apuradas, a criança não morava no imóvel onde ocorreu o acidente. A residência da família fica a cerca de 100 metros do local. Segundo relatos, o menino teria passado por dois portões até chegar aos fundos da propriedade, onde acabou caindo na piscina.

A criança foi encontrada por uma moradora da residência. Conforme o relato, o cachorro da casa começou a latir de forma insistente, despertando sua atenção. Ao verificar as imagens das câmeras de segurança, ela percebeu que o menino estava submerso no fundo da piscina e acionou imediatamente as equipes de socorro.

Equipes do SIATE, do Corpo de Bombeiros, do CONSAMU, com apoio do helicóptero aeromédico, além de profissionais de saúde do distrito, atenderam a ocorrência. Os socorristas realizaram manobras de reanimação por aproximadamente 1h10, mas, apesar de todos os esforços, a criança não resistiu e teve o óbito confirmado no local.

A Polícia Militar prestou apoio à ocorrência e, posteriormente, equipes da Polícia Civil assumiram as investigações. O Instituto de Criminalística e o Instituto Médico-Legal (IML) foram acionados para realizar a perícia e o recolhimento do corpo.

As circunstâncias de como a criança conseguiu acessar o imóvel e caiu na piscina serão investigadas pelas autoridades competentes.

A equipe do Ubiratã Online manifesta os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos neste momento de profunda dor.

Fonte e fotos: Portal Nova Santa Rosa. Adaptação: Ubiratã Online.

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