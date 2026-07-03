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PIX PREMIADO É NO PARANÁ SUPERMERCADOS!Nas sextas e sábados, suas compras pod…

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🎈💚 PIX PREMIADO É NO PARANÁ SUPERMERCADOS! 💚🎈

Nas sextas e sábados, suas compras podem render muito mais!

🛒 Comprou acima de R$ 100 e pagou no Pix? Então você participa do Pix Premiado! É só estourar um balão e descobrir na hora qual prêmio você ganhou. 🎁✨

Além de aproveitar ofertas incríveis, você ainda tem a chance de sair da loja com uma surpresa especial.

📍 Passe no Paraná Supermercados, faça suas compras e teste a sua sorte!

📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã
👉 @paranasupermercados

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Corinthia Mes

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