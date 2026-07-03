Por que Mbappé está na frente de Messi na artilharia da Copa do Mundo?

Kylian Mbappé e Lionel Messi têm seis gols cada um na Copa do Mundo até o momento. Mas se a competição terminasse hoje, o francês seria considerado o artilheiro e vencedor da Chuteira de Ouro. Entenda o motivo.

Como o artilheiro da Copa é definido

O prêmio Chuteira de Ouro é entregue ao jogador que termina a Copa do Mundo com o maior número de gols marcados. Em caso de empate, o jogador que tiver dado o maior número de assistências é o vencedor do prêmio. Em caso de novo empate, o jogador que tiver jogado menos minutos é o vencedor da disputa.

Esses critérios de desempate constam no Regulamento da Copa do Mundo da Fifa. O artigo 45 é o que trata dos troféus, prêmios e medalhas distribuídas na competição, como a Chuteira de Ouro, Prata e Bronze.