Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Mbappé comemora gol da França contra a Suécia na Copa do Mundo

Por que Mbappé está na frente de Messi na artilharia da Copa do Mundo?

  • Read Time1 min

Share your love

Mbappé comemora gol da França contra a Suécia na Copa do Mundo
Mbappé comemora gol da França contra a Suécia na Copa do Mundo Imagem: Catherine Ivill - AMA/Getty Images

Mbappé comemora gol da França contra a Suécia na Copa do Mundo Imagem: Catherine Ivill – AMA/Getty Images

Kylian Mbappé e Lionel Messi têm seis gols cada um na Copa do Mundo até o momento. Mas se a competição terminasse hoje, o francês seria considerado o artilheiro e vencedor da Chuteira de Ouro. Entenda o motivo.

Como o artilheiro da Copa é definido

O prêmio Chuteira de Ouro é entregue ao jogador que termina a Copa do Mundo com o maior número de gols marcados. Em caso de empate, o jogador que tiver dado o maior número de assistências é o vencedor do prêmio. Em caso de novo empate, o jogador que tiver jogado menos minutos é o vencedor da disputa.

Esses critérios de desempate constam no Regulamento da Copa do Mundo da Fifa. O artigo 45 é o que trata dos troféus, prêmios e medalhas distribuídas na competição, como a Chuteira de Ouro, Prata e Bronze.

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados