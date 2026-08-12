Mulher de 61 anos morre após parada cardiorrespiratória em Cascavel

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Uma mulher de 61 anos foi encontrada inconsciente na noite de terça-feira (11) na Rua Augusto Gomes de Oliveira, localizada no Bairro 14 de Novembro, em Cascavel. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro.
Segundo informações, a equipe médica realizou os procedimentos necessários no local, mas a mulher entrou em parada cardiorrespiratória e não resistiu.
A situação mobilizou agentes de emergência durante o atendimento, que ocorreu ainda na noite do mesmo dia. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias que levaram ao quadro clínico da vítima.
Com a confirmação do óbito, a Associação Cascavelense de Serviços Funerários (Acesc) foi acionada para realizar a remoção do corpo da mulher.