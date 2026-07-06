PMI de serviços global sobe para 51,7 em junho, afirma S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços global subiu para 51,7 em junho, segundo pesquisa da S&P Global, em parceria com o JPMorgan, divulgada nesta segunda-feira, dia 6. O indicador acima da marca de 50 indica expansão da atividade. O PMI composto, que engloba os setores de serviço e indústria, subiu de 51,9 em maio para 52 no mês passado.