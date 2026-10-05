PMs são investigados após vídeo mostrar agressão a homem no centro de Curitiba

Vídeo de mais de 7 minutos mostra policiais dando socos, chutes e pisando na cabeça da vítima; PM diz que atendeu ocorrência de perturbação e suspeita de tráfico

A Polícia Militar investiga dois policiais que foram filmados agredindo um homem na região central de Curitiba no sábado (3). A íntegra do registro, com mais de 7 minutos, mostra socos, chutes e um dos agentes pisando na cabeça da vítima.

As imagens, divulgadas pelo G1, mostram o homem sendo imobilizado, algemado e colocado em uma viatura após as agressões.

O que mostram as imagens

O vídeo apresenta o início das agressões enquanto o homem está com as mãos atrás da cabeça. Em seguida ele cai no chão, chega a agarrar a perna de um dos policiais e continua sendo golpeado. Em determinado momento, um policial pisa na cabeça da vítima e desfere chutes no rosto. Depois de um tempo, as agressões cessam; um dos PMs pega um celular e, cerca de dois minutos depois, a pessoa algemada é colocada dentro da viatura.

Posicionamento e apuração

Em nota, a Polícia Militar afirmou que a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego e suspeita de tráfico de drogas e que, conforme o Boletim de Ocorrência registrado pela própria equipe, “houve resistência ativa contra a equipe policial, ensejando a lavratura de Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP)”.

A corporação informou que será instaurado procedimento administrativo para analisar a ocorrência e declarou que reafirma “seu compromisso com a legalidade, a ética e a transparência, assegurando a adoção das medidas cabíveis, conforme os resultados da apuração e a legislação vigente”.

O Ministério Público informou que acompanha a apuração por meio da Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar e que foi “informado sobre a instauração de Inquérito Policial Militar”.

Situação da vítima

Até a última atualização da reportagem consultada pelo G1 não havia informações sobre o estado de saúde do homem agredido.