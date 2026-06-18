Pokémon Champions já está disponível para dispositivos iOS e Android

Prepare-se para batalhar de qualquer lugar agora que Pokémon Champions chegou para dispositivos iOS e Android. No Pokémon Champions, você pode participar de batalhas Pokémon clássicas contra outros jogadores. Essas batalhas contam com mecânicas já conhecidas, como tipos de Pokémon, Habilidades e movimentos, possibilitando as ricas e variadas estratégias de batalha que todos os jogadores conhecem e amam.

Para comemorar o lançamento da versão de Pokémon Champions para dispositivos móveis, todos os jogadores poderão receber Raichu, além das Mega Stones Raichunite X e Raichunite Y para Megaevoluir esse novo parceiro Pokémon para Mega Raichu X ou Mega Raichu Y, respectivamente. Essas recompensas poderão ser resgatadas entre quarta-feira, 17 de junho de 2026, e terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 18h49 PDT. Verifique sua caixa de entrada do jogo para receber esses bônus. Raichu, Raichunite X e Raichunite Y também poderão ser resgatados na versão do jogo para Nintendo Switch.

Pokémon Champions oferece suporte multiplataforma, possibilitando que usuários de dispositivos móveis batalhem contra Treinadores jogando em consoles Nintendo Switch.

Treinadores excepcionalmente entusiasmados terão a chance de começar com tudo com o combo Pokémon Champions + Pacote Inicial, que inclui benefícios de jogo adicionais como espaço extra para armazenar Pokémon, uma música de batalha adicional e muito mais.

Montem sua equipe ideal e entrem na batalha com Pokémon Champions, Treinadores!