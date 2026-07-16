POLÍCIA CIVIL DE CAMPINA DA LAGOA CUMPRE MANDADO EM ALTAMIRA DO PARANÁ E APREEND

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POLÍCIA CIVIL DE CAMPINA DA LAGOA CUMPRE MANDADO EM ALTAMIRA DO PARANÁ E APREENDE MUNIÇÕES DURANTE INVESTIGAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
A Polícia Civil de Campina da Lagoa, cumpriu na tarde desta quinta-feira (16) um mandado de busca e apreensão domiciliar no município de Altamira do Paraná. A ação foi realizada no âmbito de uma investigação que apura a suposta prática dos crimes de ameaça e perseguição (stalking), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
A medida cautelar foi autorizada pelo Poder Judiciário após representação do Ministério Público e teve como objetivo reunir novos elementos de prova para o avanço das investigações, localizar objetos de interesse para a persecução penal e, principalmente, preservar a integridade física e psicológica da vítima, que vinha sendo reiteradamente ameaçada.
Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais civis apreenderam 121 munições deflagradas, 60 munições intactas e um carregador de pistola calibre 9mm. Todo o material foi arrecadado e encaminhado à Delegacia de Polícia de Campina da Lagoa, onde passará por análises e procedimentos periciais para identificar sua origem, destinação e eventual ligação com os fatos investigados.
Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam e novas diligências serão realizadas para o completo esclarecimento do caso. A responsabilização criminal dos envolvidos ocorrerá caso sejam reunidos elementos suficientes de autoria e materialidade, sempre respeitando o devido processo legal.
A Polícia Civil do Paraná reafirmou seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, destacando que atua de forma firme, técnica e célere na apuração de denúncias dessa natureza, utilizando todos os meios legais disponíveis para garantir a proteção das vítimas, prevenir a escalada da violência e assegurar a efetividade da persecução penal.
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