NR-35 Trabalho em Altura: Curso Online Gratuito com Certificado

Trabalhar em altura é uma realidade para milhares de profissionais brasileiros, especialmente nos setores da construção civil, manutenção industrial e energia elétrica. Justamente por envolver riscos sérios, essa atividade é regulamentada por uma norma específica, a NR-35. Neste artigo você vai entender o que essa norma exige, quem precisa segui-la, e como um curso online gratuito pode ajudar a reforçar o conhecimento teórico sobre o tema, sem deixar de esclarecer a diferença entre esse tipo de curso e a capacitação oficial exigida por lei.

O que é a NR-35 e por que ela é importante

A Norma Regulamentadora nº 35, disponível no portal oficial do Ministério do Trabalho e Emprego, estabelece os requisitos mínimos de segurança para qualquer atividade realizada acima de dois metros do nível inferior onde haja risco de queda. A norma existe justamente porque quedas de diferentes níveis estão entre as principais causas de acidentes de trabalho graves no Brasil, o que torna a prevenção um ponto central para empresas de diversos setores.

O princípio adotado pela norma é claro: sempre que possível, o trabalho em altura deve ser evitado. Quando isso não for viável, é preciso adotar medidas que eliminem o risco de queda ou, na impossibilidade, que ao menos minimizem suas consequências.

Quem precisa seguir a NR-35

A norma se aplica a todas as empresas que empregam trabalhadores em atividades acima de dois metros com risco de queda, independentemente do porte ou do setor de atuação. Isso inclui desde operários da construção civil até técnicos de manutenção industrial, eletricistas, montadores de estruturas e profissionais que atuam em telecomunicações. Em todos esses casos, cabe ao empregador garantir que o trabalhador esteja devidamente capacitado e autorizado antes de iniciar qualquer atividade em altura.

O que diz a legislação sobre capacitação para trabalho em altura

A NR-35 é bastante específica quanto aos requisitos de capacitação exigidos para que um trabalhador possa atuar legalmente em atividades de risco de queda.

Treinamento inicial e periódico exigidos por lei

Segundo o texto oficial da norma, disponível no site do Ministério do Trabalho e Emprego, o treinamento inicial deve ter carga horária mínima de oito horas, sendo realizado antes de o trabalhador iniciar suas atividades. Esse treinamento precisa contemplar temas como normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura, uso correto de equipamentos de proteção individual e condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e primeiros socorros. Além disso, a norma exige que o trabalhador passe por um treinamento periódico a cada dois anos, também com carga horária mínima de oito horas.

Diferença entre curso livre e capacitação oficial da NR-35

Aqui está um ponto essencial que todo trabalhador e todo empregador precisam entender. Os treinamentos oficiais exigidos pela NR-35 devem ser ministrados por instrutores com comprovada proficiência no assunto, sob a responsabilidade de um profissional qualificado ou legalmente habilitado em segurança do trabalho, conforme estabelece a Portaria SEPRT nº 915, de 30 de julho de 2019. Isso significa que um curso livre online, mesmo que gratuito e com certificado, não substitui essa capacitação formal exigida por lei para autorizar um trabalhador a atuar em altura.

Cursos livres sobre o tema, como os oferecidos por diversas plataformas de ensino a distância, servem como um excelente complemento teórico, reforço de conhecimento e material de estudo para quem quer entender melhor a norma antes ou depois de realizar o treinamento oficial. Mas a capacitação exigida pela NR-35 para autorização formal do trabalhador continua sendo responsabilidade do empregador, que deve contratar profissionais habilitados para conduzi-la.

O que você aprende em um curso online gratuito de NR-35

Mesmo não substituindo a capacitação oficial, um bom curso livre sobre NR-35 costuma trazer conteúdo relevante e alinhado com os principais pontos da norma. Entre os temas mais comuns estão as normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura, a seleção, inspeção e conservação de equipamentos de proteção individual, e condutas recomendadas em situações de emergência. Esse tipo de conteúdo ajuda o aluno a compreender melhor os fundamentos da segurança em altura, servindo como uma introdução sólida ao tema.

Como funciona o certificado do curso gratuito

Cursos livres sobre NR-35 costumam ser amparados pela Lei nº 9.394/1996 e pelo Decreto nº 5.154/2004, sendo classificados como capacitação de aperfeiçoamento e não como formação técnica ou profissionalizante. O certificado emitido ao final do curso pode ser usado para comprovação de horas complementares, enriquecimento curricular e, em alguns casos, como critério em processos seletivos internos das empresas, mas não substitui o documento de treinamento oficial exigido pela NR-35 para autorização do trabalhador.

Onde fazer um curso gratuito de NR-35

Para quem busca reforçar o conhecimento teórico sobre o tema antes de realizar a capacitação oficial, ou mesmo para revisar conceitos já aprendidos, plataformas como a Unova Cursos oferecem um curso livre e gratuito sobre NR-35, cobrindo os principais pontos da norma em formato totalmente online. Esse tipo de curso é útil tanto para quem já atua na área da segurança do trabalho quanto para quem está começando a se interessar pelo assunto.

Antes de se matricular em qualquer curso sobre o tema, vale sempre confirmar com o empregador ou com o setor de segurança do trabalho da empresa qual é a capacitação oficial exigida para a função específica, já que a responsabilidade legal pela autorização do trabalhador em altura é sempre do empregador.

A NR-35 estabelece regras claras e rigorosas para proteger trabalhadores que atuam em atividades acima de dois metros com risco de queda, exigindo treinamentos iniciais e periódicos conduzidos por profissionais habilitados em segurança do trabalho. Um curso online gratuito sobre o tema pode ser um excelente complemento de estudo, mas não substitui a capacitação formal exigida pela legislação. Entender essa diferença é fundamental tanto para trabalhadores quanto para empresas que buscam cumprir a norma de forma correta e, principalmente, garantir a segurança de quem trabalha em altura todos os dias.

Fontes utilizadas: