Polícia Civil indicia 13 pessoas envolvidas na morte de homem espancado em Copacabana após acusação falsa de furto

Investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro conclui inquérito sobre a morte de Cláudio Rafael Landeiro Moreira, vítima de espancamento fatal em Copacabana.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou 13 pessoas pela morte do ciclista Cláudio Rafael Landeiro Moreira, de 37 anos. O crime ocorreu em agosto, na região de Copacabana, após a vítima ser falsamente acusada de furtar uma bicicleta que, na verdade, pertencia à sua própria irmã.

Conforme o inquérito concluído pelo delegado Angelo José Lages Machado, da 12ª DP, Cláudio sofria de problemas psiquiátricos e não conseguiu se defender da acusação. O documento aponta que, em vez de acionar as autoridades, os envolvidos decidiram realizar o que chamaram de julgamento próprio, resultando em agressões fatais.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, cinco pessoas foram indiciadas por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Quatro dos acusados estão presos e um segue foragido.

A dinâmica da violência

Imagens de câmeras de segurança analisadas pela polícia mostram que a vítima foi cercada e sofreu agressões por aproximadamente nove minutos. A polícia relata que Cláudio levou socos, chutes e dezenas de golpes com um objeto de madeira, permanecendo agonizando no solo por mais de 30 minutos antes de receber socorro.

O laudo aponta que a vítima sofreu traumatismo craniano, hemorragia interna e rompimento de órgãos. Entre os envolvidos no espancamento estão Segurança de rua, entregadores de aplicativo e um homem que se aproximou ao final da ação para chutar a cabeça da vítima, que já estava indefesa.

Sistema de segurança clandestino

O inquérito revelou a existência de um sistema de financiamento privado de segurança informal na região. De acordo com a investigação, os pagamentos aos Segurança eram realizados de forma clandestina, sem contratos formais ou registros trabalhistas, predominantemente em espécie.

Quatro comerciantes foram indiciados por financiar essa atividade irregular. Além disso, uma mulher que forneceu o bastão de madeira utilizado nas agressões foi indiciada por lesão corporal, e um homem foi indiciado por omissão de socorro, por ter presenciado o crime sem acionar os serviços de emergência.

Perguntas Frequentes

Quem são os indiciados pelo homicídio? O grupo inclui Segurança de rua, entregadores de aplicativo e um homem foragido, todos acusados de homicídio triplamente qualificado.

Por que a vítima foi agredida? Cláudio foi confundido com um ladrão de bicicleta, embora o objeto pertencesse à sua irmã, e não teve chance de se defender devido a problemas psiquiátricos.

Como funcionava a segurança no local? A polícia identificou um esquema de financiamento privado e informal, onde comerciantes pagavam por vigilância sem qualquer vínculo empregatício ou legal.

Qual foi o papel dos comerciantes? Quatro empresários locais foram indiciados por financiar a atividade de segurança clandestina através de pagamentos periódicos irregulares.

O que aconteceu com quem não agrediu, mas presenciou? Um homem foi indiciado por omissão de socorro, pois, segundo a polícia, ele viu as agressões e não buscou auxílio dos serviços Público de emergência.