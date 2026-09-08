Palpite ge 2026: Escobar e Gato Mestre dominam a 26ª rodada e Tropa ge segue líder

Com cinco acertos cada, Alex Escobar e o Gato Mestre foram os grandes destaques da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026, conforme informação divulgada pelo ge.

A disputa pelos Palpite no Brasileirão continua acirrada, com a Tropa ge mantendo a liderança na classificação geral, somando 116 pontos. Logo atrás, o Gato Mestre aparece com 114 pontos, mostrando que a briga pelo topo permanece bastante equilibrada entre os especialistas.

Os resultados recentes também trouxeram mudanças importantes na tabela do campeonato. Enquanto o Flamengo consolidou sua liderança, alcançando 69% de chances de título, equipes como Internacional e Remo sofreram quedas significativas em suas pretensões após derrotas jogando em casa.

Desempenho dos especialistas nos jogos da rodada

Nem todos os confrontos foram fáceis de prever para a bancada. Nas partidas Botafogo 0 x 0 Palmeiras e Corinthians 1 x 2 Chapecoense, nenhum dos participantes conseguiu acertar o palpite. O jogo entre Corinthians e Chapecoense, inclusive, surpreendeu a todos, já que a aposta geral era na vitória do time paulista.

Por outro lado, houve acertos pontuais importantes. Fred Bruno foi o único a cravar a vitória do Mirassol sobre o Coritiba por 2 a 1 fora de casa. Já no duelo entre Santos e Internacional, apenas Alex Escobar e André Loffredo acertaram o triunfo do Peixe por 3 a 2 no Beira-Rio.

Vitória consolidadas e surpresas no Brasileirão

A vitória do Flamengo sobre o Remo, por 1 a 0, foi quase uma unanimidade entre os participantes. O único que não cravou o resultado foi Fred Bruno, que havia apostado em um empate. Esse resultado foi fundamental para o Rubro-Negro assumir a liderança isolada da competição nacional.

No confronto entre Cruzeiro e Athletico-PR, que terminou em 3 a 1 para a Raposa, seis integrantes da bancada acertaram o placar. As exceções foram Alex Escobar, que apostou no Furacão, e André Loffredo, que acreditou em um empate durante o embate no Mineirão.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quem lidera a classificação geral dos Palpite no ge? A Tropa ge segue na liderança com 116 pontos, seguida de perto pelo Gato Mestre, com 114 pontos.

Quantos acertos tiveram Escobar e Gato Mestre na rodada? Ambos foram os maiores pontuadores da 26ª rodada, alcançando cinco acertos cada.

Qual jogo surpreendeu os especialistas na 26ª rodada? A vitória da Chapecoense sobre o Corinthians por 2 a 1, pois todos os participantes haviam apostado no triunfo do time paulista.

Qual a situação do Flamengo no campeonato? O Flamengo assumiu a liderança da competição e agora possui 69% de chances de título, segundo os dados do ge.

Quem foi o único a acertar a vitória do Mirassol? O participante Fred Bruno foi o único integrante da bancada que cravou o resultado de 2 a 1 para o Mirassol sobre o Coritiba.