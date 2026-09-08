Cascavel vira polo de dança Inclusive com simpósio, campeonato e festival

De 9 a 12 de setembro de 2026, a cidade recebe o XXV Simpósio e Campeonato de Dança em Cadeira de Rodas e a 3ª edição do Brasil Inclusive Dance

Cascavel reúne profissionais, pesquisadores, atletas e artistas para uma agenda dedicada à dança Inclusive entre quarta-feira (9) e sábado (12). A informação é do veículo CGN, que detalhou a realização do XXV Simpósio Internacional de Dança em Cadeira de Rodas, do XXV Campeonato Nacional de Dança em Cadeira de Rodas e da terceira edição do Brasil Inclusive Dance.

Convidados e temas principais

Entre os participantes está o professor Leonid Tarasov, presidente da World Inclusive Dance Association (WIDA), que fará a Conferência Magna Internacional “Arte, Cultura e Inclusão”. A programação também inclui o IAPESGW (International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women), com o tema “Liderança, Inclusão e Transformação Social das Mulheres”.

Representantes da Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas (CBDCR) participarão do simpósio, entre eles a professora doutora Eliana Lúcia Ferreira e a professora Luciene Rodrigues Fernandes.

Locais e programação resumida

O simpósio começa às 9h de quarta-feira (9) no Centro Universitário de Cascavel (Univel) e terá atividades até as 18h. A cerimônia de abertura contará com a presença da secretária municipal de Educação, Gislaine Buracki; a reitora da Univel, Viviane Silva; e o reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Alexandre Weber. Haverá apresentação Cultura do grupo Raízes de Baobá.

Na quinta-feira (10), a partir das 15h, o Complexo Esportivo Ciro Nardi recebe o XXV Campeonato Nacional de Dança em Cadeira de Rodas, que segue até sexta (11). No sábado (12), a partir das 17h, o Teatro Municipal Sefrin Filho será palco da terceira edição do Brasil Inclusive Dance.

Atividades e homenagens

A programação de quarta inclui, entre outros momentos: a Conferência Magna Internacional com Leonid Tarasov (9h30–11h30), a mesa-redonda “Liderança, Inclusão e Perspectivas para o Futuro para as Mulheres na Arte, no Esporte e na Cultura” (14h–16h) e a conferência de encerramento “Mulheres nas Atividades Esportivas: Liderança, Diplomacia, Direitos e Safeguarding” (16h30–17h30), com Maria Beatriz Rocha Ferreira e Elizabeth Leal, além do debatedor Otávio Rodrigues de Paula.

Ao final do dia haverá o lançamento da Agenda IAPESGW 2027 e uma homenagem a mulheres que contribuíram para atividades esportivas, inclusão e cultura, com participação da presidente da IAPESGW, Marisa Guido, por teleconferência.

Sobre a recepção do eventoSegundo a secretária municipal de Cultura, Beth Leal, “A cidade tem avançado na construção de uma cultura cada vez mais Inclusive, e receber um evento deste nível amplia ainda mais esse compromisso”.