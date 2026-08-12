POLÍCIA CIVIL PEDE AJUDA PARA ENCONTRAR HOMEM DESAPARECIDO EM CAMPINA DA LAGOA

A Polícia Civil de Campina da Lagoa solicita o apoio da população para localizar Alexandre Henrique Ribas Marques dos Santos, que está desaparecido.

As autoridades pedem que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Alexandre entre em contato imediatamente com a Polícia Civil ou com as demais autoridades competentes.

A colaboração da população é fundamental para auxiliar nas buscas e contribuir para que ele seja localizado o mais rápido possível.

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