Mulher é detida com haxixe em abordagem do BPFron entre Céu Azul e Medianeira

Uma mulher de 23 anos foi detida na noite de quarta-feira (12) com haxixe durante uma ação do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron). A abordagem ocorreu na região entre Céu Azul e Medianeira, no Oeste do Paraná.

De acordo com as informações policiais, a jovem estava como passageira em um veículo de aplicativo quando foi parada para revista. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram a droga transportada junto ao corpo da mulher.

Ela foi encaminhada à 10ª Central Regional de Flagrantes, em Cascavel, para as providências legais cabíveis.

Atuação do BPFron na fronteira

O BPFron tem intensificado as ações para coibir o tráfico de drogas e outros crimes na região de fronteira do Paraná. A abordagem que resultou na detenção da jovem faz parte do esforço contínuo da polícia em manter a segurança e o controle da circulação ilícita de entorpecentes.

Contexto da região entre Céu Azul e Medianeira

Essa região do Oeste paranaense é estratégica e frequentemente monitorada devido à proximidade com a fronteira internacional, o que a torna um ponto relevante para o combate ao tráfico e crimes relacionados. A atuação das forças de segurança tem sido crucial para conter esses delitos.