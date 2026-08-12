Mulher é detida com haxixe em abordagem do BPFron entre Céu Azul e Medianeira

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Uma mulher de 23 anos foi detida na noite de quarta-feira (12) com haxixe durante uma ação do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron). A abordagem ocorreu na região entre Céu Azul e Medianeira, no Oeste do Paraná.
De acordo com as informações policiais, a jovem estava como passageira em um veículo de aplicativo quando foi parada para revista. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram a droga transportada junto ao corpo da mulher.
Ela foi encaminhada à 10ª Central Regional de Flagrantes, em Cascavel, para as providências legais cabíveis.
O BPFron tem intensificado as ações para coibir o tráfico de drogas e outros crimes na região de fronteira do Paraná. A abordagem que resultou na detenção da jovem faz parte do esforço contínuo da polícia em manter a segurança e o controle da circulação ilícita de entorpecentes.
Essa região do Oeste paranaense é estratégica e frequentemente monitorada devido à proximidade com a fronteira internacional, o que a torna um ponto relevante para o combate ao tráfico e crimes relacionados. A atuação das forças de segurança tem sido crucial para conter esses delitos.