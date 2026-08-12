🦷 Percebeu algo diferente no seu dente? Não perca tempo!

Uma pequena alteração hoje pode se tornar um problema maior quando deixada de lado.

Dor, sensibilidade, mudança de cor ou qualquer outra coisa fora do normal já é motivo para investigar. 🔎

💙 Cuide agora. Quanto antes você entender o que está acontecendo, melhor!

📲 Agende sua avaliação na DinizDent!

📍 Rua Pedro de Oliveira, nº 851 – Sala B, Centro – Ubiratã

📞 (44) 9 9992-9182 | (44) 9 9838-0688

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