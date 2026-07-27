Polícia investiga trajeto de carro com dez pessoas antes de acidente fatal em Foz do Iguaçu que vitimou duas jovens

A Polícia Civil do Paraná deu início a uma investigação rigorosa para mapear os locais frequentados pelo grupo antes da batida trágica em Foz do Iguaçu.

Um grave acidente de trânsito ocorrido na noite da última sexta-feira, dia 24, na Avenida Felipe Wandscheer, em Foz do Iguaçu, resultou na morte de duas jovens. O veículo, que transportava um total de dez pessoas, saiu da pista e colidiu violentamente contra uma árvore, conforme informações divulgadas pelo portal G1.

As vítimas fatais foram identificadas como Julia Wolf Datsch, de 17 anos, e Flavia Werner Saccomori, de 18 anos. O impacto da batida mobilizou diversas equipes de resgate, incluindo o Samu e o Siate, que prestaram os primeiros atendimentos no local, onde a Polícia Militar registrou a ocorrência inicialmente como homicídio culposo.

Agora, as autoridades policiais buscam traçar o roteiro dos ocupantes do carro antes do acidente, utilizando depoimentos de sobreviventes e imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do trecho onde o veículo colidiu.

Detalhes da investigação e depoimentos

A Polícia Civil instaurou oficialmente o inquérito nesta segunda-feira, dia 27, para apurar a responsabilidade sobre o ocorrido. O foco principal dos investigadores é ouvir as vítimas sobreviventes e realizar o interrogatório do motorista, um jovem de 21 anos que, no momento, encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital municipal.

Além dos depoimentos, a polícia pretende analisar laudos periciais detalhados e exames complementares relacionados ao caso. A dinâmica do acidente, que envolveu um excesso de passageiros em um único automóvel, é um dos pontos centrais que as autoridades tentam esclarecer para determinar as causas exatas da perda de controle do veículo.

Estado de saúde dos sobreviventes

O acidente deixou um rastro de feridos, com idades variando entre 17 e 21 anos. Além das duas jovens que perderam a vida, outras seis pessoas sofreram lesões decorrentes da batida. O estado de saúde dos sobreviventes varia, sendo que alguns necessitaram de intervenções cirúrgicas complexas e internações prolongadas sob acompanhamento médico.

De acordo com os relatos das equipes de socorro, uma jovem de 17 anos passou por procedimento cirúrgico, enquanto outros dois jovens, de 17 e 18 anos, sofreram fraturas e permanecem hospitalizados. Outros dois ocupantes tiveram ferimentos leves e não precisaram de internação, enquanto duas pessoas abandonaram o local antes da chegada das autoridades.

Perguntas Frequentes sobre o caso

Quantas pessoas estavam no carro no momento do acidente?

De acordo com a Polícia Militar, dez pessoas estavam dentro do veículo no momento em que ele saiu da pista e atingiu a árvore.

Quem são as vítimas fatais da colisão?

As vítimas foram identificadas como Julia Wolf Datsch, de 17 anos, e Flavia Werner Saccomori, de 18 anos.

Qual o estado de saúde do motorista?

O motorista, de 21 anos, sobreviveu ao impacto, mas permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Foz do Iguaçu.

O que a polícia está investigando agora?

A Polícia Civil busca entender os locais onde os ocupantes estiveram antes do acidente, além de coletar depoimentos, laudos periciais e imagens de câmeras de segurança.

Houve mais feridos além das vítimas fatais?

Sim, outras seis pessoas ficaram feridas, sendo que parte delas precisou de internação hospitalar e cirurgias devido à gravidade dos ferimentos.