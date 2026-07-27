Criança autista não verbal de 5 anos desaparece em área de mata e mobiliza grand

Criança autista não verbal de 5 anos desaparece em área de mata e mobiliza grande operação de buscas no Paraná

Uma grande operação de buscas foi mobilizada neste domingo (26) para localizar João Gabriel Ferreira dos Santos, de 5 anos, que desapareceu em uma área de mata em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com a família, o menino é autista não verbal e foi visto pela última vez por volta das 10h. Os familiares realizaram buscas por aproximadamente uma hora, mas, sem sucesso, acionaram as autoridades.

Segundo informações repassadas ao Corpo de Bombeiros, João Gabriel acordou pela manhã e informou que iria ao banheiro, que fica na área externa da residência. Desde então, ele não foi mais visto.

As buscas contam com equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal e voluntários. A operação utiliza helicóptero, drone com câmera térmica, equipes em solo, cães farejadores e viaturas de apoio.

De acordo com o 2º tenente Geovanna Marcola, a condição de João Gabriel exige uma estratégia específica durante as buscas. Como ele é autista não verbal, o barulho provocado pelo helicóptero e pelos drones pode assustá-lo. Por isso, as equipes em solo e os cães farejadores são considerados os recursos com maior potencial para localizar a criança.

Os bombeiros também informaram que a região apresenta diversos pontos de risco, incluindo áreas de mata, tanques de água e uma fossa, o que exige atenção redobrada das equipes envolvidas na operação.

No momento do desaparecimento, João Gabriel vestia uma camiseta de uma escola de Londrina, cidade onde a família morava anteriormente, e uma calça azul-escura.

As buscas seguem em andamento.

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