Polícia Militar e PF realizam apreensão após perseguição na BR-277 e XIV de Novembro

Na manhã desta segunda-feira (03), as equipes da Polícia Federal e Polícia Militar realizaram uma apreensão após perseguição em Cascavel.

Segundo as informações, os agentes iniciaram o acompanhamento na entrada da cidade, pela rodovia BR-277, quando o condutor do Celta não acatou os sinais de abordagem.

A perseguição foi iniciada ainda na rodovia e se estendeu para o Bairro XIV de Novembro, onde o veículo foi abordado.