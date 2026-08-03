Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Polícia Militar e PF realizam apreensão após perseguição na BR-277 e XIV de Novembro

Polícia Militar e PF realizam apreensão após perseguição na BR-277 e XIV de Novembro

  • Read Time0 mins

Share your love

Polícia Militar e PF realizam apreensão após perseguição na BR-277 e XIV de Novembro
Polícia Militar e PF realizam apreensão após perseguição na BR-277 e XIV de Novembro

Por Fábio Wronski

Atualizado em

Na manhã desta segunda-feira (03), as equipes da Polícia Federal e Polícia Militar realizaram uma apreensão após perseguição em Cascavel.

Segundo as informações, os agentes iniciaram o acompanhamento na entrada da cidade, pela rodovia BR-277, quando o condutor do Celta não acatou os sinais de abordagem.

A perseguição foi iniciada ainda na rodovia e se estendeu para o Bairro XIV de Novembro, onde o veículo foi abordado.

CRÉDITOS E LINK DO ARTIGO
Mais Notícias

Home Page – Início

See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados