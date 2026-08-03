Polícia Militar e PF realizam apreensão após perseguição na BR-277 e XIV de Novembro

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Por Fábio Wronski
Atualizado em
Na manhã desta segunda-feira (03), as equipes da Polícia Federal e Polícia Militar realizaram uma apreensão após perseguição em Cascavel.
Segundo as informações, os agentes iniciaram o acompanhamento na entrada da cidade, pela rodovia BR-277, quando o condutor do Celta não acatou os sinais de abordagem.
A perseguição foi iniciada ainda na rodovia e se estendeu para o Bairro XIV de Novembro, onde o veículo foi abordado.
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