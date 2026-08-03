Câmera registra colisão com caminhão e momento em que carro pega fogo no Bairro Periolo

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Por Fábio Wronski
Atualizado em
Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que um carro pegou fogo em Cascavel, logo após uma colisão ocorrida na manhã desta segunda-feira (03), no Bairro Periolo. O acidente aconteceu na Rua Horário Ribeiro dos Reis, quando o veículo bateu em um caminhão que estava estacionado. Nas imagens, é possível ver que as chamas começaram imediatamente após o impacto.
O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente para atender o condutor e combater o incêndio, que destruiu completamente a parte dianteira do automóvel. O caminhão atingido sofreu apenas pequenas avarias. Segundo informações da equipe médica, o motorista do carro teria sofrido um mal súbito, o que fez com que perdesse o controle da direção e colidisse com o caminhão. Após receber os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado ao hospital para realização de exames.
Devido ao sinistro, a via precisou ser parcialmente interditada e uma equipe do Setor de Trânsito compareceu ao local para registrar a ocorrência e tomar as providências necessárias. Em breve, o vídeo com o flagrante do carro pegando fogo em Cascavel será divulgado.
CRÉDITOS E LINK DO ARTIGO
Mais Notícias
Home Page – Início
See more: The Global Track