Câmera registra colisão com caminhão e momento em que carro pega fogo no Bairro Periolo

Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que um carro pegou fogo em Cascavel, logo após uma colisão ocorrida na manhã desta segunda-feira (03), no Bairro Periolo. O acidente aconteceu na Rua Horário Ribeiro dos Reis, quando o veículo bateu em um caminhão que estava estacionado. Nas imagens, é possível ver que as chamas começaram imediatamente após o impacto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente para atender o condutor e combater o incêndio, que destruiu completamente a parte dianteira do automóvel. O caminhão atingido sofreu apenas pequenas avarias. Segundo informações da equipe médica, o motorista do carro teria sofrido um mal súbito, o que fez com que perdesse o controle da direção e colidisse com o caminhão. Após receber os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado ao hospital para realização de exames.

Devido ao sinistro, a via precisou ser parcialmente interditada e uma equipe do Setor de Trânsito compareceu ao local para registrar a ocorrência e tomar as providências necessárias. Em breve, o vídeo com o flagrante do carro pegando fogo em Cascavel será divulgado.