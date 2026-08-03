Acidente entre van e caminhão deixa ao menos 10 feridos no interior da Bahia

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Ao menos 10 pessoas ficaram feridas em um acidente entre uma van e um caminhão na BR-101, em Teodoro Sampaio, na noite de sábado (1º). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos colidiram lateralmente no sentido crescente da rodovia.
As vítimas sofreram ferimentos leves e graves e foram socorridas para um hospital da região. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.
As circunstâncias que provocaram a colisão ainda não foram divulgadas.
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