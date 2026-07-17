POLÍCIAS CIVIL E MILITAR APREENDEM ARMAS DURANTE OPERAÇÃO EM PROPRIEDADE RURAL D

POLÍCIAS CIVIL E MILITAR APREENDEM ARMAS DURANTE OPERAÇÃO EM PROPRIEDADE RURAL DE GOIOERÊ

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar de Goioerê resultou na apreensão de duas armas de fogo e diversas munições, além da prisão de um homem de 44 anos, na tarde desta quinta-feira (16), em uma propriedade rural do município.

De acordo com a polícia, por volta das 16h30, as equipes cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido no âmbito de uma investigação que apura os crimes de direção perigosa e disparo de arma de fogo.

Segundo a delegada da Polícia Civil de Goioerê, Lorena Vieira, o investigado já vinha sendo monitorado após denúncias de que realizava manobras perigosas em alta velocidade pelas estradas da região e efetuava disparos de arma de fogo dentro de sua propriedade rural, localizada em uma área de campo sem vizinhos próximos, situação que gerava preocupação entre moradores e autoridades.

Durante as buscas, os policiais localizaram dois revólveres calibre .38, ambos sem registro, além de diversas munições, entre cartuchos intactos e deflagrados. Conforme a Polícia Civil, a apreensão do armamento reforça as suspeitas levantadas ao longo da investigação.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições. Ele foi encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, para a 14ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Goioerê, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária.

O suspeito permanece à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil dará continuidade às investigações relacionadas aos crimes que motivaram a expedição do mandado de busca e apreensão.

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