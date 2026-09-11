Ponte do Parque Tingui é interditada em Curitiba após elevação do Rio Barigui por fortes chuvas

A interdição da ponte no Parque Tingui, em Curitiba, reflete o impacto das fortes chuvas que elevaram o nível do Rio Barigui e causaram alagamentos.

A ponte localizada no Parque Tingui, situada no bairro São João, em Curitiba, permanece interditada na manhã desta sexta-feira (11). O bloqueio foi iniciado na noite de quinta-feira (10) como medida de segurança, após o Rio Barigui subir consideravelmente devido ao acumulado de chuvas na capital.

Além da ponte, áreas do parque foram tomadas pela água, o que gerou complicações no trânsito das redondezas. Conforme informação divulgada pela Banda B, a situação é monitorada pelas autoridades locais enquanto o volume de água ainda apresenta riscos à circulação na região.

O cenário de instabilidade climática afeta Curitiba desde a última quarta-feira (9). Dados do Simepar indicam que a capital registrou um acumulado de 46,4 milímetros de chuva somente nesta quinta-feira, até as 19h30, contribuindo para o transbordamento do rio.

Impactos na rede elétrica e na região metropolitana

O fornecimento de energia elétrica também foi prejudicado pelo temporal, deixando 9.102 imóveis sem luz em Curitiba, de acordo com dados da Copel registrados entre quarta e quinta-feira.

Cidades como Almirante Tamandaré, Itaperuçu e Rio Branco do Sul foram afetadas pelo grande volume de água que causou estragos e enchentes em pontos distintos da região.

Função dos parques na drenagem urbana

É importante destacar que a ocupação de áreas próximas ao Rio Barigui pelo parque possui uma função técnica no sistema de drenagem de Curitiba. Essas áreas verdes atuam como bacias de contenção, recebendo o excesso de água para reduzir a pressão sobre as zonas urbanizadas.

Além do Tingui, outros locais como o Parque Barigui, o Parque São Lourenço e o Parque Atuba desempenham papéis similares na contenção de cheias dos rios Barigui, Belém e Atuba, respectivamente. O transbordamento no Parque Tingui não é um evento isolado, tendo ocorrido também no início de setembro.

Previsão do tempo para as próximas horas

A situação de alerta permanece para esta sexta-feira (11). A previsão meteorológica indica que a Região Metropolitana de Curitiba ainda deve enfrentar episódios de instabilidade, com risco de novas pancadas de chuva forte, granizo e rajadas de vento.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Por que a ponte do Parque Tingui foi bloqueada? A ponte foi interditada devido à elevação do nível do Rio Barigui, provocada pelas fortes chuvas que atingiram Curitiba.

2. Qual o volume de chuva registrado em Curitiba? Segundo o Simepar, a capital acumulou 46,4 milímetros de chuva na quinta-feira, até as 19h30.

3. Quantos imóveis ficaram sem luz devido ao temporal? A Copel informou que 9.102 imóveis chegaram a ficar sem fornecimento de energia elétrica na capital.

4. Os parques de Curitiba ajudam a conter enchentes? Sim, áreas como os parques Tingui e Barigui funcionam como zonas de drenagem, recebendo o excesso de água dos rios durante temporais.

5. Existe previsão de mais chuva para a região? Sim, a previsão para esta sexta-feira (11) ainda aponta possibilidade de chuva forte, rajadas de vento e granizo na região.