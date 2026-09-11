Rádio MEC apresenta ópera Vênus e Adônis em montagem contemporânea exclusiva no programa Sala de Concerto

A Rádio MEC traz nesta sexta-feira, às 17h, uma montagem inovadora da ópera inglesa Vênus e Adônis, que une a tradição da música barroca ao olhar do século XXI.

O programa Sala de Concerto apresenta hoje uma performance especial da ópera Vênus e Adônis, gravada no Teatro Levino de Alcântara, na Escola de Música de Brasília. A obra, que atravessa mais de três séculos de história, chega ao público com uma leitura contemporânea.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o espetáculo foi interpretado pelo Conosco Coletivo de Criadores. O grupo é reconhecido por fomentar a produção Música e cênica no Distrito Federal, unindo a música de câmara a diversas linguagens artísticas.

Elenco e estrutura da montagem

A montagem conta com um elenco de solistas de destaque, trazendo Joyce Moreira como Vênus, Gustavo Freccia no papel de Adônis e Isabel Quintela interpretando Cupido. A qualidade técnica é um dos Pontes altos da apresentação.

Para dar vida à partitura, a performance reúne um corpo estável de 16 instrumentistas especializados em música antiga. O grupo utiliza instrumentos de época, como flautas doces, violas da gamba, cravo e teorba, além de um coro formado por oito vozes.

Bastidores e direção Música

Durante a atração, o apresentador Pedro Pontes conduz uma entrevista com os diretores musicais do projeto, Cecília Aprigliano e André Vidal. Eles são dois dos idealizadores do coletivo, ao lado de Mônica Monteiro.

No bate-papo, os convidados detalham os desafios de decidir o formato da montagem, explicam como ocorreu o processo seletivo dos solistas e indicam onde o público pode acompanhar os próximos passos e apresentações do grupo.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida como a Rádio de Música Clássica do Brasil, a emissora mantém sua tradição desde o ano 2000 com o programa Sala de Concerto. A rádio dedica 80% da grade à música erudita, abrangendo compositores brasileiros e internacionais.

Os ouvintes podem sintonizar a programação no Rio de Janeiro (FM 99,3 MHz e AM 800 kHz), Brasília (FM 87,1 MHz e AM 800 kHz) e Belo Horizonte (FM 87,1 MHz). O conteúdo também está disponível pelo aplicativo Rádios EBC.

Perguntas Frequentes

Qual o horário de exibição da ópera na Rádio MEC?

A ópera Vênus e Adônis vai ao ar nesta sexta-feira, dia 11, às 17h, dentro do programa Sala de Concerto.

Quem é o responsável pela montagem da obra?

A interpretação é do Conosco Coletivo de Criadores, grupo idealizado por Cecília Aprigliano, André Vidal e Mônica Monteiro.

Onde foi gravado o espetáculo?

A gravação foi realizada no Teatro Levino de Alcântara, situado na Escola de Música de Brasília.

Quais instrumentos são utilizados na performance?

A montagem utiliza instrumentos de música antiga, incluindo flautas doces, violas da gamba, cravo e teorba.

Como o público pode interagir com a Rádio MEC?

Os ouvintes podem enviar sugestões e interagir via redes sociais ou pelo WhatsApp, no número (21) 99710-0537.