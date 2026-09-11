Operação Make Up mira Emenda de Mario Frias após suspeitas de projetos não executados e desvio de verbas

Investigação da Polícia Federal aponta falhas graves na execução de projetos financiados por verbas parlamentares destinadas pelo deputado federal Mario Frias

Uma ação coordenada pela Polícia Federal, batizada de Operação Make Up, foi deflagrada nesta quinta-feira para apurar desvios de recursos públicos. O foco da investigação recai sobre Emenda parlamentares do deputado federal Mario Frias (PL-SP), que totalizam R$ 2 milhões destinados ao Instituto Conhecer Brasil.

Segundo informações divulgadas pela Agência Brasil, a operação cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em diversos estados, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro. A medida foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, após indícios de que os projetos contratados não foram executados.

A Controladoria-Geral da União, a CGU, constatou que metas de capacitação de estudantes e multiplicadores não foram atingidas. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação chegou a rejeitar a prestação de contas dos valores repassados, conforme detalhado na decisão judicial que teve o sigilo levantado.

Supostas irregularidades em projetos sociais

O projeto Jovem Empreendedor, que recebeu R$ 1 milhão, previa atender 2.250 estudantes no interior de São Paulo, mas não cumpriu o objeto pactuado. Outra iniciativa, o projeto Lutando pela Vida, também de R$ 1 milhão, apresentou falhas na comprovação de atividades esportivas e na entrega de materiais.

A investigação aponta ainda uma complexa cadeia de transferências entre o instituto beneficiário e empresas ligadas a um grupo empresarial, que posteriormente repassou recursos para a produtora do filme Dark Horse, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A PF analisa se houve uso de verba pública na produção.

Defesa do parlamentar e restrições judiciais

Em vídeo publicado nas redes sociais, Mario Frias afirmou que as Emenda são públicas e transparentes. O deputado criticou a operação, classificando-a como uma cortina de fumaça em ano eleitoral, e ressaltou que a execução e fiscalização de Emenda cabem aos órgãos executores, e não ao parlamentar.

O ministro Flávio Dino determinou que o deputado fique proibido de deixar o país e de manter contato com Outras investigados. Agentes apreenderam equipamentos eletrônicos na residência de Frias, que declarou não ter tido acesso prévio aos detalhes da investigação antes da ação Polícia.

FAQ: Perguntas e Respostas

Qual o valor total das Emenda investigadas? As Emenda destinadas por Mario Frias ao Instituto Conhecer Brasil somam R$ 2 milhões, divididas em dois projetos de R$ 1 milhão cada.

O que a Polícia Federal apura na Operação Make Up? A PF investiga a suspeita de desvio de recursos públicos, focando na falta de execução de projetos previstos e na possível circulação de verbas entre empresas e uma produtora de cinema.

Qual foi a justificativa para a rejeição das contas? O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação rejeitou as contas do projeto Jovem Empreendedor devido à frustração do objeto pactuado e ao não cumprimento das metas estabelecidas.

Qual a posição de Mario Frias sobre o caso? O deputado afirma que os recursos foram destinados de forma legal e transparente, alegando que a responsabilidade pela execução e fiscalização é dos órgãos recebedores da verba.

Quais medidas cautelares foram impostas ao deputado? O ministro Flávio Dino proibiu Frias de sair do país e de se comunicar com os demais investigados no inquérito que apura o uso das Emenda parlamentares.