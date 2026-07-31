🐶 DESCARTE DE CACHORRO MORTO EM SACOLA PLÁSTICA GERA INDIGNAÇÃO EM NOVA AURORA

Uma cena que causou revolta chamou a atenção de moradores de Nova Aurora na tarde desta quinta-feira (30). Uma moradora denunciou que encontrou um cachorro morto dentro de uma sacola plástica, abandonado na Travessa São Paulo.

De acordo com o relato, ela passava pelo local quando percebeu um forte mau cheiro. Ao verificar a origem do odor, encontrou o animal já sem vida, envolvido em uma sacola plástica.

Segundo a denunciante, além do descarte inadequado, o que mais causou indignação foi a forma como o corpo do animal foi deixado no local, sem qualquer cuidado ou respeito.

O caso gerou revolta entre moradores da região e reacendeu o debate sobre a responsabilidade da população quanto ao descarte de animais mortos. Além do impacto emocional, situações como essa podem representar riscos à saúde pública e exigem o acionamento dos órgãos competentes para a destinação adequada.

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