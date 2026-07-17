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Por que carta de Bolsonaro virou alvo de Alexandre de Moraes enquanto Lula também divulgou cartas da prisão

Por que carta de Bolsonaro virou alvo de Alexandre de Moraes enquanto Lula também divulgou cartas da prisão

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Por que carta de Bolsonaro virou alvo de Alexandre de Moraes enquanto Lula também divulgou cartas da prisão
Legenda da foto, Flávio Bolsonaro está impedido por 90 dias de visitar o pai, que está em prisão domiciliar, após divulgar carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro

Crédito, SERGIO LIMA/AFP

Legenda da foto, Flávio Bolsonaro está impedido por 90 dias de visitar o pai, que está em prisão domiciliar, após divulgar carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro

    • Author, Leandro Prazeres
    • Role, Da BBC News Brasil em Brasília

  • Published

  • Tempo de leitura: 10 min

No fim da tarde do dia 11 de setembro de 2018, cercado de medalhões do PT e sob o céu nublado de Curitiba, o advogado Luiz Eduardo Greenhalgh segurava um papel e começou a falar: “Meus amigos e minhas amigas”.

A fala seguia o texto da carta que Greenhalgh segurava, em frente à Superintendência da Polícia Federal na capital do Paraná. Era uma carta do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Impedido de disputar as eleições daquele ano após sua condenação durante a Operação Lava Jato, o petista pedia, sem meias palavras, votos para o seu substituto na campanha, Fernando Haddad (PT).

“O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento”, diz um trecho da carta lida e divulgada por Flávio.

Em sua decisão, Moraes justificou a suspensão afirmando que Bolsonaro cumpre medidas cautelares que o impedem de usar redes sociais diretamente ou por meio de terceiros e que a leitura da carta por Flávio seria uma forma de burlar essa restrição.

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Corinthia Mes

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