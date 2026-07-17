CASA DE MADEIRA É LEVADA DE CASCAVEL PARA CORBÉLIA E VÍDEOS REPERCUTEM NAS REDES

Uma cena inusitada chamou a atenção de moradores e internautas nos últimos dias. Uma casa de madeira foi transportada pelas ruas de Cascavel até o município de Corbélia, gerando curiosidade por onde passou.

Para que o deslocamento fosse possível, o telhado precisou ser parcialmente desmontado, permitindo a passagem sob a rede elétrica. Segundo a empresa responsável, todo o processo leva cerca de três dias, entre o carregamento, o transporte e a instalação da residência no novo terreno.

Apesar de parecer incomum, esse tipo de transporte é permitido pela legislação, desde que sejam cumpridas todas as exigências legais, como a emissão de Autorização Especial de Trânsito (AET), sinalização adequada e, quando necessário, escolta.

Você já tinha visto uma casa inteira sendo transportada pelas ruas?

📹 Fonte: Reportagem Catve.com.

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