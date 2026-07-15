Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar neste domingo (7), em Cafelândia. Um adolescente foi apreendido após agredir a própria mãe e resistir à ação dos policiais durante o atendimento da ocorrência.

De acordo com a PM, a vítima relatou que foi atingida por diversos socos no rosto pelo filho, sofrendo lesões aparentes. Aos policiais, a mulher informou ainda que convive com ameaças frequentes e que episódios semelhantes já teriam ocorrido anteriormente.

Quando a equipe comunicou ao adolescente que ele seria encaminhado para os procedimentos cabíveis, ele se recusou a obedecer às ordens policiais e passou a resistir à abordagem. Diante da situação, os agentes realizaram a contenção utilizando técnicas de imobilização e algemas para garantir a segurança de todos os envolvidos.

Após ser controlado, o adolescente foi apreendido e encaminhado, juntamente com a mãe, para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi apresentado às autoridades competentes para os procedimentos legais.

O caso será investigado conforme prevê a legislação para atos infracionais e situações de violência doméstica.

Fonte: Polícia Militar

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