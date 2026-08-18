« 430 millions d’euros de dettes », sanctionné par l’UEFA mais toujours aussi actif : pourquoi Fenerbahçe continue à recruter et doit gagner contre l’OL

Fin juin, Fenerbahçe a reçu une amende de l’UEFA pour non-respect du fair-play financier. La sanction n’a pas freiné le club stambouliote, qui reçoit l’OL en barrages aller de la Ligue des champions ce mardi (21 heures), et Mason Greenwood puis Romelu Lukaku sont venus s’ajouter à un effectif déjà onéreux.