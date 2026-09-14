Guilherme Schimidt conquista ouro no Grand Slam de Budapeste e Brasil encerra competição com três medalhas no judô

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O judoca brasiliense Guilherme Schimidt alcançou o topo do pódio no último domingo, dia 13 de setembro, durante o Grand Slam de Budapeste, na Hungria. O atleta brasileiro, que compete na categoria até 90 quilos, garantiu o ouro ao derrotar o sérvio Boris Rutovic com um ippon decisivo.
Além da conquista de Schimidt, a equipe brasileira finalizou a competição com outros dois pódios importantes. Kaillany Cardoso, na categoria até 70 quilos, foi a responsável por conquistar a medalha de prata no sábado, enquanto Sarah Souza, na categoria até 57 quilos, garantiu o bronze na sexta-feira.
Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o evento na Hungria serviu como a última etapa do circuito antes do Campeonato Mundial, que terá início no dia 4 de outubro, em Baku, no Azerbaijão.
A vitória de Guilherme Schimidt teve um sabor especial, pois representou uma revanche contra Boris Rutovic. Há quatro meses, o brasileiro havia ficado com a prata após ser superado pelo mesmo adversário na final do Grand Slam de Astana, no Cazaquistão.
Para chegar à final em Budapeste, Schimidt precisou superar quatro adversários. Ele venceu o norueguês Kornelius Eilertsen, o egípcio Abdalla Abdelsamea e o moldavo Mihail Latisev. Na semifinal, o brasileiro superou o bielorrusso Yahor Varapayeu com um yuko no golden score.
O atleta expressou gratidão pelo resultado positivo, destacando o processo de adaptação após deixar a categoria até 81 quilos no fim de 2024. Schimidt afirmou estar muito feliz e com o coração repleto de gratidão por toda a trajetória percorrida até este momento.
A competição reuniu mais de 500 atletas de 70 países. O Brasil terminou o torneio em quarto lugar na classificação geral, ficando atrás apenas de Japão, Rússia e Israel. A delegação brasileira contou com 17 judocas no total.
Os campeões do Grand Slam de Budapeste asseguraram 1.000 pontos no ranking mundial. Essa pontuação é fundamental, pois serve como parâmetro oficial para a classificação dos atletas visando a Olimpíada de Los Angeles 2028.
Qual foi a categoria de Guilherme Schimidt no Grand Slam? Ele competiu na categoria até 90 quilos.
Quem foram os outros medalhistas brasileiros no evento? Kaillany Cardoso conquistou a prata (70kg) e Sarah Souza ficou com o bronze (57kg).
Quantos pontos o campeão ganha no ranking? O vencedor de cada categoria garante 1.000 pontos no ranking mundial de judô.
Qual a próxima competição importante do calendário? O próximo desafio é o Campeonato Mundial, que começa no dia 4 de outubro em Baku, no Azerbaijão.
Qual foi a posição do Brasil no quadro de medalhas? O Brasil terminou a competição em quarto lugar na classificação geral.