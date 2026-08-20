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✨ PRATICIDADE PARA TRANSFORMAR O SEU SORRISO!
Os alinhadores ortodônticos são uma opção prática e discreta para quem busca alinhar os dentes sem abrir mão da rotina.
Você pode removê-los para comer, escovar os dentes e passar o fio dental, tornando o tratamento muito mais fácil de conciliar com o dia a dia. 🦷✨
Além disso, em muitos casos, o tratamento pode ser mais rápido do que com o aparelho convencional.
Quer saber se os alinhadores são indicados para o seu caso?
📲 Agende sua avaliação e descubra o tratamento ideal para você!
📍 Rua Pedro de Oliveira, nº 851 – Sala B, Centro – Ubiratã
📞 (44) 9 9992-9182 | (44) 9 9838-0688
📲 Instagram: @dinizdent
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