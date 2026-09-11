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Prazo para lista de espera do CNU 1 termina hoje

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Candidatos da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado devem confirmar interesse em permanecer na lista de espera até o final desta sexta-feira

O prazo para os participantes que compõem a lista de espera da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1) chega ao fim nesta sexta-feira, dia 11 de setembro. Os interessados têm até as 23h59 para realizar a manifestação obrigatória.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Brasil, o procedimento é indispensável para que o Candidatos continue figurando no Banco de Candidatos Aprovados em Lista de Espera. A ação mantém o participante habilitado para futuras convocações.

Como realizar a manifestação de interesse

Para confirmar a permanência, o Candidatos deve acessar o site oficial do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). É necessário verificar se existe aprovação em lista de espera para algum cargo específico, utilizando o login da conta Gov.br.

Além disso, o acesso é exclusivo para os candidatos que já foram devidamente habilitados nas etapas anteriores do certame.

Regras importantes para os candidatos

Um ponto de atenção é que a manifestação deve ser feita de forma individualizada. Ou seja, o Candidatos precisa sinalizar o interesse separadamente para cada cargo em que estiver Aprovados na lista de espera, garantindo assim sua participação em todas as frentes.

O órgão esclarece que o simples ato de manifestar interesse não garante a nomeação imediata.

Próximos passos e cronograma

Esta é a segunda vez que os candidatos em lista de espera precisam realizar esse processo, sendo que a primeira sinalização ocorreu em 2025. Após o encerramento do prazo desta sexta-feira, o governo dará início à organização dos dados.

FAQ: Perguntas frequentes sobre a lista de espera

O que acontece se eu não manifestar interesse hoje?A ausência de resposta implica na eliminação do Candidatos de todos os cargos do concurso, inclusive de eventuais vagas temporárias.

A manifestação garante a minha nomeação?
Não. A manifestação apenas mantém o seu nome na lista de espera para futuras convocações, caso surjam vagas compatíveis com a sua classificação.

Preciso fazer o procedimento para cada cargo?Sim, as manifestações devem ser feitas separadamente para cada cargo em que o Candidatos estiver Aprovados na lista de espera.

Qual o nível de conta Gov.br necessário?
O sistema exige que a conta Gov.br possua nível de segurança prata ou ouro para que o acesso seja liberado.

Quando saem as novas listas de espera?
A previsão do Ministério da Gestão é de que as novas listas sejam publicadas até o dia 30 de setembro.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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